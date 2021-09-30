الجديد في موضة الملابس الرياضية.. مصمم أزياء يوضح

قال عمار حيدر مصمم أزياء وملابس رياضية، إن خامات الملابس الرياضية غير متوفرة بكثرة في مصر .

وأضاف عمار حيدر في حواره مع الإعلامية أمينة شلباية في برنامج " في إيد أمينة " المذاع على قناة " صدى البلد 2 "، :" لم يفكر أحد في تصميم الملابس الرياضية في مصر ويتم الاعتماد على شركات الماركات العالمية بشكل كبير".

وتابع عمار حيدر :" فكرت في تصميم ماركة مصرية في الملابس الرياضية "، مضيفا:" خامات الملابس الرياضية مرتفعة وليست رخيصة الثمن ".

وأكمل عمار حيدر :" هناك موضة في الملابس الرياضية وتتغير كل عام ، وفي فصل الصيف تميل الملابس الرياضية إلى الألوان الفاتحة مثل الأزرق والأصفر والبرتقالي ".

ولفت عمار حيدر :" دلوقتي الناس بتخرج بالملابس الرياضية لأنها مريحة بشكل كبير "، مضيفا :" تصاميم الملابس الرياضية التي بها خليط من الألوان عليها اقبال بشكل كبير مؤخرا من الرجال والسيدات".