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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الجديد في موضة الملابس الرياضية.. مصمم أزياء يوضح

الملابس الرياضية
الملابس الرياضية

قال عمار حيدر مصمم أزياء وملابس رياضية، إن خامات الملابس الرياضية غير متوفرة بكثرة في مصر .

 

وأضاف  عمار حيدر في حواره مع الإعلامية أمينة شلباية في برنامج " في إيد أمينة " المذاع على قناة " صدى البلد 2 "، :" لم يفكر أحد في تصميم الملابس الرياضية في مصر ويتم الاعتماد على شركات الماركات العالمية  بشكل كبير".

 

وتابع عمار حيدر :" فكرت في تصميم ماركة مصرية في الملابس الرياضية "، مضيفا:"  خامات الملابس الرياضية مرتفعة  وليست رخيصة الثمن ".

 

وأكمل عمار حيدر :"  هناك موضة في الملابس الرياضية وتتغير كل عام ، وفي فصل الصيف تميل الملابس الرياضية إلى  الألوان الفاتحة مثل الأزرق والأصفر والبرتقالي ".

 

ولفت عمار حيدر :" دلوقتي الناس بتخرج بالملابس الرياضية لأنها مريحة بشكل كبير "، مضيفا :"   تصاميم الملابس الرياضية التي  بها خليط من الألوان عليها اقبال بشكل كبير مؤخرا  من الرجال والسيدات".

الملابس الملابس الرياضية أزياء الموضة اخبار التوك شو

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