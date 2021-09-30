وزير الخدمة العامة الموريشي: نتطلع للاستفادة من تجربة مصر في مجالات التحول الرقمي والتعليم

خلال لقائه السفيرة المصرية..

استقبل تيروثراج هردويال وزير الخدمة العامة والإصلاح الإداري والمؤسسي السفيرة د. علياء سمير برهان سفيرة مصر لدى موريشيوس، معربا عن تقديره الكبير للدورات التدريبية العديدة التي قدمتها مصر على مدار السنوات الماضية لتدريب الكوادر الحكومية.

وأشار إلى رغبتهم في الاستفادة من المزيد من تلك الدورات في المجالات ذات الأولوية لهم وأبرزها مجالات التحول الرقمي وتطبيقاته في التعليم، فضلاً عن مجالات الزراعة والصحة والأمن وحماية كبار الشخصيات ومكافحة الإرهاب.

وأكد المسئول الموريشي رغبة بلاده في الاستعانة بالخبرة المصرية في التحول الرقمي وتطبيق التطورات التقنية لتسهيل عمل الجهاز الإداري عن بعد في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، فضلاً عن تعزيز التعاون مع مصر في المجال الثقافي لاسيما في مجال إدارة المتاحف.



ومن جانبها، تطرقت السفيرة المصرية إلى التجربة المصرية في التحول الرقمي، مشيرة في هذا الصدد إلى قيام الحكومة المصرية بتدشين بوابة الحكومة الإلكترونية منذ عدة سنوات، ومؤكدةً استعداد مصر تقديم الدعم اللازم للجانب الموريشي في هذا المجال. كما أعربت، من جهة أخرى، عن أهمية انشاء رابطة لخريجي الجامعات المصرية من الكوادر الموريشية لضمان استمرار التواصل مع تلك الكوادر.