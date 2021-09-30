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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزيرة التجارة تفتتح معرض القاهرة الدولي: الحدث التجاري الأهم في الشرق الأوسط

صدى البلد

افتتحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة فعاليات الدورة الـ 54 لمعرض القاهرة الدولي وذلك بالانابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث يقام المعرض خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى 8 أكتوبر المقبل  و تنظمه الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات  بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات وذلك بحضور سفراء دول المملكة العربية السعودية وباراجواي وجورجيا وباكستان والاكوادور ولبنان الى جانب سفراء الدول المشاركة بالمعرض.

وقالت وزيرة التجارة والصناعة ان المعرض يعد الحدث التجاري الأهم والأكبر في مصر والشرق الأوسط ويحظى باهتمام عدد كبير من الدول على المستويين الاقليمي والعالمي، مشيرةً إلى اهمية المعرض في توفير احتياجات المواطن المصري بمواصفات وجودة عالية وأسعار تنافسية لاسيما وأنه يتواكب هذا العام مع افتتاح العام الدراسي الجديد وهو ما يمثل فرصة لزائري المعرض للحصول على المستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مناسبة.

واكدت وزيرة التجارة والصناعة  حرص الوزارة على إنجاح هذا المعرض الهام وظهوره بالصورة التى تليق بإسم وأهمية وتاريخ المعرض باعتباره أحد أقدم المعارض المقامة فى مصر، مشيرة إلى أن المعرض يعد أكبر تجمع للشركات المصرية بمختلف قطاعاتها ومنتجاتها حيث حقق المعرض نجاحاً واستمرارية على مدار 53 عاماً.

وأضافت الوزيرة ان المعرض يسهم في الترويج للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية  خاصة وأن هناك عدد كبير من الدول تشارك بفعاليات المعرض، كما يسهم فى رفع جودة وتنافسية المنتجات المتداولة بالسوق المحلى.

ولفتت جامع الى أن المعرض يقام هذا العام  على مساحة 10 آلاف متر مربع وبمشاركة 7 دول تشمل المملكة العربية السعودية وإندونيسيا والسودان وفيتنام وسريلانكا وأوغندا بالإضافة إلى دولة العراق والتى تشارك كضيف شرف الدورة الـ54 للمعرض، مشيرة الى  ان المعرض يضم أكبر الأسماء التجارية من مختلف القطاعات الإنتاجية والتي تشمل قطاعات الصناعات الغذائية والملابس الجاهزة والمفروشات والأجهزة الكهربائية والمنزلية والأثاث والمصنوعات الجلدية والمراتب والكيماويات بالاضافة الى منتجات عدد من الجهات الحكومية .

ومن جانبها أوضحت  مي عسل رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات ان  القطاعات المشاركة بالمعرض تتضمن قطاع الصناعات الهندسية و يضم  7 جهات مشاركة في مجالات الاجهزة الكهربائية والمنزلية، وقطاع الملابس الجاهزة بمشاركة 6 شركات وقطاع الصناعات الغذائية ويضم 10 شركات وقطاع المراتب والمفروشات بمشاركة 12 شركة وقطاع الأدوات المنزلية  ويضم شركتين  وقطاع الأثاث بمشاركة شركتين و 4 جهات بقطاعات متنوعة ، كما  ان هناك عدد من الجهات الحكومية ستشارك في فعاليات المعرض تشمل الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بمشاركة 8 شركات والشركة القابضة للصناعات الغذائية  بمشاركة 5 شركات وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمشاركة 14 شركة والاتحاد التعاونى الإنتاجى بمشاركة 5 شركات إلى جانب عدد من الشركات من الدول المشاركة بفعاليات المعرض.

وأشارت الى أنه  سيتم تنظيم عدد من الفعاليات على هامش المعرض تشمل تنظيم ندوة خاصة بدولة فيتنام وتقديم عروض فنية من دولة سريلانكا وتقديم عروض للطعام إلى جانب الاحتفال بيوم دولة العراق.

وزيرة التجارة معرض القاهرة الدولي معرض القاهرة القاهرة الدولي نيفين جامع

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