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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بعد غياب 7 سنوات.. أولى الرحلات الليبية تصل مطار القاهرة قادمة من مصراته

الخطوط الجوية الأفريقية
الخطوط الجوية الأفريقية

استقبل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، أولى الخطوط الجوية الأفريقية، قادمة من ليبيا بعد غياب دام لنحو 7 سنوات منذ عام 2014، على إثر الأحداث التي شهدتها ليبيا على مدار السنوات الماضية.

وصلت  أولى رحلات الخطوط الجوية الأفريقية - مقر عملياتها بالعاصمة الليبية طرابلس -، رقم 8U430 قادمة من مطار مصراته الليبى، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية علي الركاب القادمين لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات وصول الركاب القادمين على متن رحلة الخطوط الجوية الأفريقية، من خلال صالة الوصول الدولي بمبنى الركاب رقم 1 بالمطار المعروف بالمطار القديم تحت إشراف اللواء أشرف حافظ مدير مبنى الركاب رقم 1، وسط اتخاذ كافة التدابير والإجراءات وترتيب استقبال خاص بأول رحلة جوية للشركة الليبية بعد غياب سنوات.

ومن المقرر أن تغادر رحلة الخطوط الجوية الأفريقية، مطار القاهرة، في غضون ساعتين من الآن، عائدة إلى ليبيا على متنها عدد من المسافرين إلى الأراضي الليبية.

وتخطط الخطوط الجوية الأفريقية،  لتشغيل 9 رحلات منتظمة أسبوعيا من المطارات الليبية إلى مطار القاهرة الدولي، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تطبقها الحكومة المصرية بخصوص حظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

وكانت سلطة الطيران المدني المصري، قد أوقفت الطيران المباشر بين مطار القاهرة الدولي والمطارات الليبية، في أواخر عام 2014م، على خلفية الأحداث التي شهدتها عدة مدن ليبية على مدار السنوات الماضية، ولكن استأنفت الرحلات المباشرة من ليبيا إلى مطار برج العرب بالإسكندرية بعد فترة من التعليق لتبقى الرحلات إلى مطار القاهرة الدولي معلقة حتى قرار الاستئناف اليوم.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه الطيار محمد منار عنيه وزير الطيران المدني، بالسماح الفوري باستقبال رحلات الطيران القادمة من المدن الليبية إلى مطار القاهرة الدولي، والاتفاق على وضع الضوابط الخاصة بهذا الملف.

جاء ذلك عقب جلسة المباحثات الموسعة التي عقدت بالعاصمة الليبية طرابلس، في أبريل الماضي، وترأسها رئيسا الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، وحكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة، بحضور كبار المسئولين في البلدين، على هامش زيارة أجراها وفد الحكومة المصرية إلى ليبيا بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، ودعم مسار حكومة الوحدة الوطنية في تحقيق الإصلاح والاستقرار والتقدم للشعب الليبي.

 

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