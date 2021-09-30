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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مجلس الدولة يكرم الموظفين الإداريين لتحسين طرق العمل ورفع كفاءة الأداء

صدى البلد

أكد المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة،  أن الاستثمار في الموارد البشرية يُعد ضمن أهم أوجه الاستثمار باعتبارهم ضمن أهم موارد الدولة.


جاء ذلك في كلمته اليوم الخميس خلال تكريم مجلس الدولة، عددا من الموظفين في أقسام مجلس الدولة الثلاثة (القضائي، والفتوى، والتشريع) ، فضلاً عن الموظفين بجميع الوظائف التخصصية والفنية والكتابية والحرفية والخدمة المعاونة.

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ووجه رئيس مجلس الدولة، الشكر  للموظفين في أقسام المطالبات لما بذلوه من جهد في تحصيل حقوق الدولة والرسوم القضائية لما أسفر عنه هذا الجهد من تحصيل مبالغ غير مسبوقة ، مطالبا المكرمين بالاستمرار في بذل هذا الجهد ، كما وجه الشكر  لهم للانضباط والالتزام بالإجراءات الاحترازية وتحسين الصورة الذهنية عن المجلس أمام المتقاضين.


شمل التكريم الموظفين من الجنسين، و ذوي الإعاقة ، والحاصلين على درجة الدكتوراه، وأيضاً الموظفين بفروع مجلس الدولة بالمحافظات المختلفة، وكذلك المنتدبين.


ويأتي التكريم في إطار حرص إدارة مجلس الدولة على إثابة الموظفين المُتميزين تشجيعاً لهم على بذل المزيد من الجُهد وتحسين طرق العمل ورفع كفاءة الأداء ما يعود بالنفع على تقديم خدمة العدالة الإدارية للمتقاضين ويتماشى مع سياسة الدولة لسرعة إنهاء مصالح المواطنين.


وجاء التكريم ضمن اللقاء السنوي الذي يعقده  المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة ،  والمستشار طه كرسوع الأمين العام ، بموظفي المجلس حيث يتم خلاله مناقشة العديد من الموضوعات التي تخص شئونهم الوظيفية والاجتماعية والصحية، باعتبارهم شركاء في الإنجاز والنجاح غير المسبوق في العمل.

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