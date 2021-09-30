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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طقس مائل للحرارة والقاهرة 31.. تعرف على درجات حرارة طقس الجمعة

طقس
طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون غدا الجمعة حالة الطقس نهارا - مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد - معتدل على السواحل الشمالية - حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، وتكون حالة الطقس ليلا - لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد - معتدل الحرارة على باقي الانحاء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية 

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية . 

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر 

العظمى الصغرى

القاهرة 31 22

الاسكندرية 27 23

وادى النطرون 28 22

طنطا 30 22

شبين الكوم 31 22

دمنهور 31 21

بلطيم 28 21

مطروح 27 22

السلوم 28 21

سيوة 31 20

بورسعيد 28 23

دمياط 28 22

الزقازيق 31 22

المنصورة 31 20

الاسماعيلية 31 20

السويس 31 21

العريش 31 21

رفح 28 20

رأس سدر 32 22

نخل 29 18

نويبع 32 25

طابا 30 22

كاترين 26 14

الطور 31 24

شرم الشيخ 33 26

الغردقة 33 25

مرسى علم 33 25

الفيوم 32 21

بنى سويف 32 21

المنيا 32 21

أسيوط 32 18

سوهاج 34 22

قنا 35 23

الأقصر 35 22

أسوان 36 23

ادفو 36 23

أبوسمبل 35 20

الوادي الجديد 34 20

شلاتين 33 23

أبو رماد 32  24

حلايب 30 24

رأس حدربة 30 25

هيئة الأرصاد الجوية

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