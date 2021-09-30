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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: الدولة نجحت في إزالة التعديات وإنهاء زمن الفوضى

مجلس النواب
مجلس النواب

قال النائب أشرف أبو الفضل عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي، مصرة على تنفيذ صحيح القانون وسيادته على الجميع، وخصوصا في "ملف التعديات" الذي كان مشكلة ملغومة ولم يستطع أي أحد أن يقترب منها طوال عقود.


واشار أبو الفضل في بيان له اليوم، إلى الإنجازات الضخمة، التي تتم في مجال إزالة التعديات على نهر النيل وأراضي الدولة وأملاكها بكل جدية تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، بالانتهاء من هذا الملف خلال الشهور المقبلة.


ولفت عضو مجلس النواب، إلى ما قاله المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية على ضرورة تكثيف جهود لجنة إنفاذ القانون لإزالة جميع التعديات على أراضى الدولة والرافضين للتقنين تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، مشيرًا إلى نجاح نحو 18 موجة ازالة للتعديات على ضفتي نهر النيل وطرح النهر وجسور الترع وأراضي وأملاك الدولة، منذ مايو 2017 في إسترداد 2.5 مليون فدان أراضى زراعية ، و 188 مليون متر مربع أراضى بناء، وهو ما يمثل نحو 75 % من إجمالى اراضى الدولة المتعدى عليها.


وشدد نائب الصعيد على أن الملف يحظى برعاية رئاسية، موضحا ان القانون هو الفيصل وزمن الفوضى ولى تمامًا ولا يمكن مجاملة أحد أو القبول بفساد أو إهمال أحد.

مجلس النواب الرئيس السيسي ملف التعديات القانون القبول سترداد

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