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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وزيرا الأوقاف والآثار يفتتحان المرحلة الأولى من تطوير مسجد الأمير الطنبغا المارداني

وزيرا الأوقاف والآثار
وزيرا الأوقاف والآثار

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة المرحلة الأولى من تطوير مسجد الأمير "الطنبغا المارداني" اليوم الخميس 30/ 9/ 2021م .

 

 وذلك بحضور مجموعة كبيرة من السفراء والمراسلين الأجانب الذين أشادوا إشادة بالغة بإنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات ، والنهضة التي تشهدها الدولة المصرية في البناء والتعمير ، والعناية بالتراث الحضاري والأثري وصيانة دور العبادة.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى واهتمامها بالمساجد الأثرية والقاهرة التاريخية.

تطوير مسجد الأمير الطنبغا المارداني


و خلال اللقاء رحب محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بوزير الآثار ومحافظ القاهرة والسفراء والجهة المانحة لتطوير هذا الصرح الإسلامي العريق ، مؤكدًا أننا بهذا الجمع نرسل رسالة تسامح ديني عظيمة للعالم كله ، حيث لم يسأل أحد أحدًا عن دينه أو معتقده عند دخول المسجد ، فنجتمع بحس إنساني وعلى أرضية إنسانية مشتركة دون أي تمييز 

 

أشار وزير الأوقاف إلى أن الدولة المصرية قامت بترميم الكنائس والمعابد ، كما رممت المعبد اليهودي بالإسكندرية من موازنتها ، مع أن هذا المعبد لا يستخدم في العبادة ، احترامًا منها لقدسية أماكن ودور العبادة وإيمانها بضرورة الحفاظ على التراث الإنساني كونه تراثًا إنسانيًّا وتاريخيًّا حضاريًّا ، وأن الدولة المصرية كما تبني المساجد تبني الكنائس ، وتصون الكنائس كما تصون المساجد ، لأنها تؤمن بحرية المعتقد وحرمة دور العبادة وحرية إقامة الشعائر ، و هذه هي مصر الجديدة وجمهوريتها الجديدة التي تنطلق بها نحو آفاق واسعة من التسامح الديني والتعايش السلمي والسلام الإنساني .

 

 أوضح  وزير الأوقاف أننا في مصر معنيون بالتراث الإنساني بغض النظر عن الدين أو المعتقد ، سواء أكان إسلاميًّا أو مسيحيًّا أو يهوديًّا أو فرعونيًّا، وأن مصر تمتلك تاريخًا عريقًا من الحضارة ، ودورنا هو المحافظة عليه وحسن صيانته ، وهو ما يتم بالتعاون بين جميع مؤسسات الدولة ، موجهًا رسالة سلام من قلب القاهرة التاريخية إلى العالم مفادها أن الأديان تجمع ولا تفرق ، ولا تفرقة على أساس الدين أو المعتقد ، مشيرًا إلى التعاون غير المسبوق بين وزارتي الأوقاف والآثار في صيانة وترميم المساجد التاريخية والأثرية .

تطوير مسجد الأمير الطنبغا المارداني وزير الاوقاف وزير السياحة والاثار الدولة المصرية العناية بالتراث الحضاري والأثري صيانة دور العبادة

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