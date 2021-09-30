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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عن سرقة التيار.. وزير الكهرباء: لو الناس أمينة الفقد بالشبكة هينخفض

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم  القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية، حيث تمكن القطاع خلال السنوات القليلة  الماضية من إضافة قدرات كهربائية أكثر من  28 ألف ميجاوات، إلى جانب العمل على رفع كفاءة الشبكات والتحول التدريجى من الشبكات التقليدية الى الشبكات الذكية وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة ونظم المعلومات مما يتيح تفاعل بين المشغل والمستهلك من أجل إدارة الطلب على الطاقة والاستفادة من جميع الإمكانيات المتاحة التي ستساهم بشكل كبير في تحسين كفاءة المنظومة الكهربائية.

وأوضح أن الدولة مازالت تدعم أسعار الشرائح الخاصة ببيع الطاقة بمبلغ 76 مليار بخطة رفع الدعم والتى من المقرر أن يتم الانتهاء منها في يوليو 2025.


وأضاف شاكر خلال افتتاح مركز تحكم القاهرة الجديدة الآلى، أن أسعار الكهرباء المعلنة لن تتغير ولن يتم التراجع عنها لحين انتهاء خطة رفع الدعم، لافتا إلى أن الوزارة حاليا تسعى لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجميع المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية بنفس الجودة.
وتابع أن الوزارة تسعى للانتهاء من تطوير شبكات توزيع ونقل الكهرباء خلال الـ 5 سنوات المقبلة ومع انتهاء هذه الخطة سيعتبر إنجازا جديد يضاف لفريق عمل وزارة الكهرباء وشركاتها التابعة، مضيفا أن استثمارات تطوير مراكز التحكم القومى تبلغ حوالى 20 مليار جنيه.
وأكد شاكر  ، أن نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء سواء الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي أو الفنية تعتبر اعلى من المعدلات العالمية، قائلا: "لو الناس أمينة الفقد بالشبكة الكهربائية هينخفض".


و إن القضاء على سرقات التيار الكهربائي فى مصلحة المواطن قبل الدولة، لافتا إلى أن القضاء على سرقات التيار يتيح للمواطن الحصول على خدمة بجودة عالية ويمكن الدولة من الحصول على مستحقاتها المالية لتتمكن من استكمال مشروعات التطوير والتوسع بالشبكة القومية للكهرباء.

وبين أن قانون الكهرباء يتم تطبيقه بكل حزم على المخالفين ولن نسمح بأى تجاوز فى حق الدولة، لافتا إلى أن القانون الجديد يجرم سرقات التيار الكهربائي و تصل إلى الحبس.


وأكمل أنه سيتم الانتهاء من إنشاء 10 مراكز تحكم آلية جديدة خلال عام ونصف، مشيرا إلى أن الخطة تتضمن في المرحلة الثانية والثالثة تنفيذ  (10) مراكز تحكم على أن يتم استكمال تنفيذ باقى مراكز التحكم طبقا لجاهزية الشبكة الكهربائية.

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