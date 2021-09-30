رئيس هيئة قضايا الدولة: نتعامل مع أكثر من 5 ملايين قضية

قال المستشار حسين فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة، إن عدد القضايا التي تتعامل معها الهيئة 5 ملايين و61 ألف قضية.

وأضاف فتحي في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم على قناة " إكسترا نيوز "، :"عدد القضايا المحكوم فيها لصالح الدولة 595 ألفا و800 قضية ".

وتابع:" إجمالي المبالغ التي تم تجنيب خسارتها لصالح الدولة 18 مليار جنيه"، مضيفا:"عدد أعضاء هيئة قضايا الدولة حوالي 3060 عضوا".

وأكمل حسين فتحي :" صدر مؤخرا قرار لـ الرئيس السيسي بتعيين 364 عضوا “مندوبا مساعدا”، ونسبة المرأة في عدد هؤلاء المعينين داخل هيئة قضايا الدولة حوالي 50 % ".



