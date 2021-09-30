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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس هيئة قضايا الدولة: نتعامل مع أكثر من 5 ملايين قضية

رئيس هيئة قضايا الدولة
رئيس هيئة قضايا الدولة

قال المستشار حسين فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة، إن  عدد القضايا التي تتعامل معها الهيئة 5 ملايين و61 ألف قضية.

 

وأضاف فتحي في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم على قناة " إكسترا نيوز "، :"عدد القضايا المحكوم فيها لصالح الدولة  595 ألفا و800 قضية ".

 

 وتابع:" إجمالي المبالغ التي تم تجنيب خسارتها لصالح الدولة 18 مليار جنيه"، مضيفا:"عدد أعضاء هيئة قضايا الدولة حوالي 3060 عضوا".

 

وأكمل حسين فتحي :" صدر مؤخرا  قرار لـ  الرئيس السيسي  بتعيين 364 عضوا “مندوبا مساعدا”، ونسبة المرأة في عدد هؤلاء المعينين داخل هيئة قضايا الدولة  حوالي 50 % ".


 

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