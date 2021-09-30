الحكومة: الممتنعون عن التطعيم ضد كورونا بالتعليم سيتحملون تكلفة شهادة PCR أسبوعيا..فيديو

ناشد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، الطلاب بضرورة تلقي لقاح كورونا، قائلا: "نناشد الطلاب من 18 عاما بالتوجه إلى مراكز الشباب لتلقي التطعيم لمواجهة فيورس كورونا".



وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "هناك 270 مركز شباب في عموم الجمهورية لتلقي لقاح كورونا وكلها قريبة من السكن، وكل محافظة بها أكثر من مركز شباب، ودون اشتراط التسجيل المسبق".



وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء: "أي طالب في الجامعة يستطيع التوجه مباشرة دون أن يسجل مسبقا وسيتم التسجيل له وإعطاءه اللقاح على الفور"، موضحا: "نسير في اتجاه إعطاء التطعيمات لكل من هو فوق 18 سنة، وباكتمال ذلك سيكون لدينا عام دراسة أكثر أمانا من أي عام دراسي آخر".



وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء: "الإجراءات الاحترازية سيتم تطبيقها في جميع المدارس"، لافتا: "من يرفض الحصول اللقاح سيكون عليه إحضار شهادة PCR كل أسبوع بأنه ليس لديه كورونا، وسيتحمل تكاليف الشهادة بنفسه، أما الموظف الذي لن يحضر شهادة PCR ويرفض تناول اللقاح لن يكون مسموح له بعد تاريخ محدد بالدخول للمدرسة وستعتبر هذه الفترة فترة انقطاع عن العمل".