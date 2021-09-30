رئيس قضايا الدولة: لا فرق بين المرأة والرجل داخل الهيئة

قال المستشار حسين فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة، إن الهيئة تعتبر من أقدم الهيئات القضائية التي قامت بتعيين المرأة في مناصب داخلها .

وأضاف حسين فتحي في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم على قناة " إكسترا نيوز "،: "المرأة تولت منصب رؤساء قطاعات وفروع وأقسام وتباشر عملها بكفاءة كبيرة وعلى أكمل وجه داخل الهيئة".

وتابع حسين فتحي: "لا فرق بين الرجال والسيدات داخل هيئة قضايا الدولة"، مضيفة: "المرأة تتولى كل الأعمال داخل هيئة قضايا الدولة".

وأكمل حسين فتحي: "بناء على توجيهات الرئيس السيسي سوف تدخل المرأة في مجلس الدولة وفي المحاكم المدنية والجنائية والنيابة العامة".