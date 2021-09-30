عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إيهاب جلال: بيراميدز قدم مباراة قوية أمام الزمالك رغم غياب اللاعبين الدوليين

إيهاب جلال
إيهاب جلال

أبدى إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز رضاه الشديد عن أداء اللاعبين في ودية الزمالك والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين مشيرا إلى أن المواجهة كانت قوية وبمثابة إعداد مميز للموسم الجديد والمباريات القارية في كأس الكونفدرالية الأفريقية

وأكد  إيهاب جلال على  أن بيراميدز قدم مواجهة قوية في ظل غياب 6 لاعبين مع المنتخب الأول، بجانب فخر الدين بن يوسف مع منتخب تونس، واللاعبون قدموا مباراة جيدة للغاية وراض تماما عن مستواهم، حيث منح الفرصة للعناصر خاصة المقيدة أفريقيا بهدف تجهيزهما وتحضيرهم بأفضل صورة وشارك بعض اللاعبين 90 دقيقة لمحاولة تجهيزهم بأفضل صورة، موضحا أنه من الجيد مواجهة فريق قوي مثل الزمالك في فترة الإعداد الحالية.

وشدد المدير الفني لفريق نادي بيراميدز في تصريحاته مساء اليوم على أنه رغم الغيابات الكبيرة إلا أن المجموعة التي شاركت قدمت مواجهة رائعة وخلق بيراميدز العديد من الفرص على مرمى الزمالك وكانت السيطرة الأكبر للفريق طوال دقائق اللقاء وفي النهاية انتهت المواجهة بالتعادل السلبي بدون أهداف، وهو ما يجعله مطمئنا على المستوى والأداء في الفترة المقبلة.

أوضح إيهاب جلال أنه فضل عدم الدفع بالوافد الجديد حسين السيد الظهير الأيسر في المباراة الودية خاصة وأنه لم يكن يتدرب في الفترة الماضية، وخاض أول تدريباته بالأمس وبالتالي لم يكن جاهزا بنسبة كاملة، كما أنه كان حريصا على الدفع بالعناصر المقيدة أفريقيا لتجهيزهم لمباراتي عزام التنزاني في بداية مشوار كأس الكونفدرالية الأفريقية.

إيهاب جلال بيراميدز الزمالك الكونفدرالية الإفريقية فخر الدين بن يوسف تونس حسين السيد

ترشيحاتنا

فئة جديدة لـ رينو كادجار موديل 2022 .. أسعار ومواصفات

الأمم المتحدة: خسارة 75 مليون وظيفة في 2021..و23 مليونا محتملة العام المقبل

الدوري الأوروبي.. نابولي يسقط لأول مرة أمام سبارتاك موسكو وليستر يواصل الانهيار

مصطفى بكري : الرئيس رد الاعتبار للشعب ومسيرة النضال الوطني مستمرة

أيقونة الجمال الإيطالية.. ما سر جاذبية مونيكا بيلوتشي في الـ57 من عمرها؟

سعر ومواصفات Moto Tab G20.. موتورولا تنافس بجهاز لوحي جديد يعمل بنظام اندرويد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تزف بشرى سارة لـ الطلاب قبل بداية العام الدراسي.. فيديو

الحكومة تكشف مفاجأة حول تأجيل الدراسة بسبب ارتفاع إصابات كورونا.. فيديو

زوجة أحمد سعد توجه رسالة نارية لـ سمية الخشاب وريم البارودي

بعد سفره .. حقيقة رحيل موسيمانى عن الأهلي

بقيادة صفوان ثابت ..الداخلية تجهض مخططًا إخوانيًا يستهدف إعادة إحياء نشاط التنظيم الإرهابي

مدرب برتغالي كبير يقترب من خلافة موسيماني في الأهلي.. تفاصيل

التطبيق الجمعة.. قرار جديد من البترول بشأن فاتورة غاز المنازل لشهر أكتوبر

خالد الغندور يعلن تراجع قناة الزمالك عن إذاعة مباراة الفريق أمام بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنجازات تدعو للفخر.. مصر تبهر العالم بـ 4 مشاريع عملاقة في 2021

أسرع حالة في تاريخ كرة القدم.. لماذا تم طرد لاعب بعد صفارة البداية مباشرة؟

تفاصيل مسرحية "ورينا القوة" لنجوم مسرح مصر قبل عرضها غدا

مات وسط الزغاريد.. قصة وفاة عريس البحيرة ليلة حنته| صور

فيديو

فيديوجراف.. الزغاريد تحولت لعويل وصراخ.. قصة شاب توفى في ليلة الحنة

"قلتلك هتفضحنا".. إلهام شاهين تكشف أسرارا عن والدها لأول مرة "فيديو"

غالية مش رخيصة.. أحمد سعد يتغزل في زوجته والأخيرة تكيد مطلقاته

وزير التعليم يوضح حالات غلق المدارس بسبب كورونا

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مصر في عهد «السيسي»

رجب الشرنوبي يكتب: بحر البقر.. آلام الماضي وآمال المستقبل

د. علاء الشال يكتب: لقاح كورونا وواجب الوقت

أحمد شيخو يكتب: الأزمة في تركيا الدولة والسلطة

د. جيهان فرحات تكتب: تاريخ مبدعات مصر في الفن التشكيلي

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «2»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

هويدا دويدار

كرماء ولكن !

اﻟﻤﺰﻳﺪ