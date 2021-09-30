أصبح واقعا.. رئيس هيئة قضايا الدولة: دورات تدريبية للتعرف على التحكيم الدولي

قال المستشار حسين فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة، إن التحكيم الدولي أصبح واقعا، مضيفا:" أي مستثمر يستثمر أمواله في مصر قد لا يعلم النظام القضائي داخل مصر ويختار التحكيم الدولي".



وأضاف حسين فتحي في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم على قناة " إكسترا نيوز "، :" مركز تسوية المنازعات بالبنك الدولي وضع آلية لفض المنازعات بين الدولة والمستثمر الأجنبي ".

وتابع حسين فتحي :" يلجأ الكثير من المستثمرين للتحكيم الدولي في حال حدوث أي نزاع بين المستثمر والدولة ".

واكمل حسين فتحي :" أقيمت ضد مصر العديد من القضايا في التحكيم الدولي وكسبنا عدد كبير من القضايا".

ولفت حسين فتحي :" التحكيم الدولي يلجأ إلى بنود العقد المبرم بين المستثمر والدولة من أجل فض النزاعات بين المستثمر والدولة ".

وتابع حسين فتحي :" نحن بصدد تنظيم دورات تدريبية للجهات الحكومية والقضائية للتعرف على التحكيم الدولي وكيفية تنفيذ العقود مع المستثمرين ".

