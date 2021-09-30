الحكومة: تعديل تشريعي جديد لـ رفع الدعم عن هذه الفئة ..فيديو

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء شدد على المحافظين بالانتهاء من التكليف الرئاسي في ملف إزالة التعديات على المجاري المائية خلال 6 أشهر.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "لا مفر من إزالة التعديات على المجاري المائية المختلفة في كل محافظات مصر".

وأشار: "الحكومة تتبع التكنولوجيا الحديثة في رصد أي تعديات تتم على أراضي الدولة في كافة المحافظات المصرية"، موضحا: "من الوارد اتخاذ تعديل تشريعي لرفع الدعم عن المتعدين على الأراضي الزراعية والمجاري المائية وتغليظ العقوبة عليهم".

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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن العام الدراسي الجديد سيكون أكثر أمانا من الأعوام السابقة، معقبا: "لدينا ثقة كبيرة بأن هذا العالم سيكون أكثر مأمونية من الأعوام التي سبقته".

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "طبقنا قرارات إلزامية في اللقاحات لكل من له صلة بالعملية التعليمية فوق سن 18 سنة، سواء في المدارس أو في الجامعات المصرية".

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء: "نسير في اتجاه إعطاء التطعيمات لكل من هو فوق 18 سنة، وباكتمال ذلك سيكون لدينا عام دراسي أكثر أمانا من أي عام دراسي آخر".

وأوضح المستشار نادر سعد: "نناشد الطلاب من 18 عاما بالتوجه إلى مراكز الشباب لتلقي التطعيم لمواجهة فيورس كورونا، لأن عملية تلقي اللقاح أصبحت سهلة وميسرة".