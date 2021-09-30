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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بقرار من رئيس الوزراء| تعيين عمرو القاضي رئيساً لهيئة التنشيط السياحي

عمرو القاضي
عمرو القاضي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قراراً بتعيين عمرو القاضي رئيساً تنفيذياً للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وذلك لمدة عام ، خلفاً للمهندس أحمد يوسف مساعد الوزير لشئون التنشيط السياحي والذي كان مكلفاً من الوزير بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة.

وعمرو القاضي هو عضو في لجنة "خبراء الترويج السياحي" منذ عام ٢٠٢٠ و هي اللجنة المشكلة بقرار  من وزير السياحة والآثار والتي تضم عدد من خبراء التسويق من داخل وخارج الوزارة والهيئة، وأساتذة الجامعات.

بالإضافة الى عضويته بلجنة إعداد الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر والتي أعدها تحالف كندي انجليزي متخصص وتسلمتها الوزارة في أغسطس الماضي، وذلك تمهيداً لإطلاق حملة ترويجية دولية للسياحة المصرية لمدة 3 سنوات، بالإضافة الي مشاركته في إعداد حملات الترويج المصرية في الأسواق العربية والأوروبية.

ويتمتع عمرو القاضي بخبرة تمتد الى 30 عاماً في تخصصات متنوعة في مجالات الإعلام والإعلان وفنون التسويق، حيث تدرج خلال هذه السنوات في الوظائف المختلفة حتي وصل لمناصب الإدارة العليا منذ عام 2003، ونائباً لرئيس مجلس إدارة إحدى أكبر المجموعات التسويقية منذ عام 2014.

واستطاع طوال هذه السنوات الطويلة بناء وتعزيز شبكة علاقات عمل قوية بمختلف أطراف صناعة الإعلام والإعلان والتسويق داخل مصر وفي المنطقة العربية وكذلك دولياً.

وعمل عمرو القاضي خلال السنوات الماضية مع أكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجالات الإعلام والإعلان  مثل شركات هورايزون العالمية للإعلان Horizon ، وشركة لوي الإنجليزية للإعلان Lowe Worldwide ، وشركة مايند شير العالمية للوسائل الإعلانية Mindshare worldwide ، وآخرها شركة دي دي بي العالمية للإعلان DDB Worldwide.

وفي خلال عمل عمرو القاضي  مع هذه الشركات أتيح له الفرصة للعمل مع كبري العلامات التجارية العالمية، بالإضافة الي كبار المعلنين المحليين و الإقليميين.

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عمرو القاضي الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وزير السياحة والاثار وزارة السياحة والآثار

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