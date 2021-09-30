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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أخبار البرلمان.. مجلس النواب ينتخب لجانه النوعية الأحد المقبل.. و7 عقوبات للكيانات الإرهابية في القانون الجديد

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفى جبالى ، رئيس مجلس النواب

نشر "صدى البلد" عددا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسى والبرلمانى خلال الساعات القليلة الماضية اليوم، الخميس، وجاء أبرزها كما يلي:

 

مجلس النواب يعلن تفاصيل أول جلسة بدور الإنعقاد الثانى

بعد زيادة التعويضات لـ 200 ألف جنيه.. 7 مزايا كفلها القانون لأسر الشهداء

أول جلسة السبت.. مجلس النواب يعلن جدول أعماله بعد دعوة الرئيس للانعقاد

مجلس النواب ينتخب لجانه النوعية الأحد المقبل

الإدراج على قوائم المنع من السفر أبرزها ..7عقوبات للكيانات الإرهابية في القانون الجديد

مكافأة نهاية الخدمة ومعاش مبكر|النواب يكشف تفاصيل رد مستحقات عمال شركة الحديد والصلب

برلمانية تطالب بضرورة غلق مصحات الإدمان غير المرخصة

منح الألقاب وتنظيم المباريات.. 14 اختصاصا لاتحاد اللعبة الرياضية وفقا للقانون

وكيل خطة النواب: تعويض العاملين بالحديد والصلب يسهم فى تحسين ظروفهم المعيشية

100 ألف جنيه.. تعرف على الحد الأقصى لرسوم ترخيص المحال التجارية
 

مجلس النواب دور الإنعقاد الثانى مكافاة نهاية الخدمة معاش مبكر المحال التجارية

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