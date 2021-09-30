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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البنك الأهلى المصرى يفتتح فرعا جديدا في المملكة العربية السعودية

نائب رئيس الأهلي المصري: افتتاح أول فرع للبنك فى الخليج العربى حدثا عظيما

البنك الأهلى المصرى
البنك الأهلى المصرى

قال يحيى ابو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن افتتاح فرع جديد للبنك الأهلي المصري فى السعودية يعد حدثا عظيما، لافتا إلى أن البنك لديه  عدة فروع اخرى مثل السودان، و قبل نهاية العام الحالى سيتم افتتاح فرع آخر فى جوبا جنوب السودان.


وأضاف ابو الفتوح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد على خير فى برنامج "المصرى افندى "المذاع على قناة" المحور"، أنه كان لابد من تواجد البنك الاهلى المصرى فى الخليج العربى موجها الشكر لرئيس إدارة البنك المركزى بالسعودية على موافقته لفتح فرع للبنك الأهلي المصري فى الرياض.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصرى، أنه خلال الفترة السابقة كان هناك اشتراطات لفتح فرع للبنك الأهلي فى السعودية، و لكن مع الانفتاح و النمو فى حجم الأعمال و التبادل التجارى بين مصر والسعودية أصبح هناك فرصة لتقديم البنك الأهلي المصري طلب للسعودية لافتتاح فرع جديد هناك.


و أكد، أن فرع البنك الأهلي المصرى فى السعودية هو أول فرع للبنك فى الخليج العربى، لافتا إلى أن البنك لديه مكتب تنسيق فى دولة الإمارات العربية المتحدة .


و تابع:" لدينا ٣ مليون عامل مصرى فى المملكة العربية السعودية يحتاجون للتعامل مع بنك تابع لمصر ولكن هذا ليس السبب الوحيد لافتتاح الفرع هناك بل للمساهمة فى المشروعات الصغيرة و المتوسطة فى السعودية و نقل الخبرات".

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