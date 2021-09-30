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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زوج نيللي كريم يحكي كواليس ارتباطهما .. فيديو

هشام عاشور ونيللي
هشام عاشور ونيللي كريم

تحدث لاعب الاسكواش المعتزل هشام عاشور عن علاقته بزوجته نيللي كريم قائلا: "أنا شخص سريع في اتخاذ قراراتي، ولكن في الزواج لا أتبع هذا أبدا، فأنا كنت سعيدا بحياتي كأعزب ومنطلق، ولكن فور تعرفي على نيللي كريم تغير هذا".

 

تابع خلال استضافته ببرنامج "معكم" المذاع على فضائية "سي بي سي"، وتقدمه الإعلامية مني الشاذلي: اتخذت القرار سريعا، وعندما أخبرت رامي به تفاجأ وكان يخشى على نيللي كريم مني، فقرار الزواج لم يكن في حساباتي نهائيا.

 

وأضاف: في عرض "اشتباك" في نيويورك قابلتها ولكننا لم نتعرف على بعض، وعندما قابلتها مؤخرا أحببتها وتزوجنا سريعا.

 

تحل النجمة نيللى كريم وزوجها بطل الإسكواش هشام عاشور ضيفين على برنامج "معكم منى الشاذلى" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، اليوم الخميس، فى تمام الساعة التاسعة مساء على قناة cbc.

 

وتكشف نيللى وهشام أسرار وكواليس تذاع لأول مرة عن ارتباطهما، وتفاصيل حفل الزفاف، ورحلة شهر العسل في الولايات المتحدة الأمريكية، كما تتحدث نيللي عن أهم الصفات التى وجدتها فى هشام وشجعتها على خوض تجربة الزواج من جديد، وأبرز التغييرات التى طرأت على حياتها بعد الارتباط ببطل رياضى سابق.

 

ويظهر هشام بصحبة شقيقه بطل الإسكواش رامى عاشور فى جزء خاص من الحلقة، ليتحدثان فيه عن رحلتهما فى عالم الإسكواش من البداية حتى الفوز بعدد كبير من بطولات العالم التي حققها رامى، فى حين احتل هشام الترتيب الـ11 عالميا قبل اعتزاله اللعبة.

 

ويدخل الشقيقان فى تحديات ومسابقات وألعاب ويقدمان بعض الأغاني المشتركة داخل الاستوديو، كما يقدم رامى عاشور عددا من أشهر أغانيه التي غناها بعد اعتزال الإسكواش.

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