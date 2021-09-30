إكسبو 2020 دبي |ماذا تحتاج مصر لتنظيم معرض مشابه؟|مسؤول يجيب

للمرة الأولى في الشرق الأوسط، تستضيف دبي معرض "إكسبو 2020 دبي"، الذي سيفتح أبوابه للزوار غدا الأول من أكتوبر، بعد الحفل الافتتاحي الضخم الذي نظم مساء اليوم.

المعرض الذي تأجل لفترة عام بسبب جائحة كورونا، والذي كلف الحكومة الإماراتية 7 مليارات دولار، ينطلق بمشاركة 192 دولة من حول العالم، ويعتبر الحدث العالمي الأكبر منذ تفشي وباء كورونا.

ويستهدف معرض "إكسبو 2020 دبي" جذب 25 مليون زائر خلال فترة انعقاده التي تنتهي في 31 من مارس 2022.

وتم بناء موقع "إكسبو 2020 دبي" من الصفر على مساحة تتجاوز أربعة كيلومترات مربعة، أي ما يوازي نحو 600 ملعب لكرة القدم.

المعرض الذي تستضيفه دبي على مدار 6 شهور، فتح الباب أمام الكثير من التساؤلات حول قدرة مصر على تنظيم فعالية بهذا الحجم، خاصة وأن لديها من الإمكانات والمقدرات والعقليات والقيادة السياسية الطموحة التي تؤهلها لذلك.

ماذا تحتاج مصر؟

وفي هذا الصدد قال مدير متحف آثار مكتبة الإسكندرية، الدكتور حسين عبد البصير، أن مصر قادرة على تنظيم مثل هذه المعارض الضخمة، خاصة أنها تمتلك كل المقومات المطلوبة لذلك، موضحا: "عندنا تاريخ وآثار وسياحة وباع طويل في هذا الأمر".

وأضاف عبد بالصير في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر تشهد طفرة وإنجازات كبيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنظيم فعاليات كبرى، وقد شاهدنا إنجازات وفعاليات لم نتخيل حدوثها؛ مثل حفل نقل المومياوات الملكية من متحف التحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط في مشهد غير مسبوق من قبل.

وأكد أن مصر لديها باع كبير ورصيد وموروث يؤهلها لتنظيم أي فعالية، وتمتلك بنى تحتية وقاعات عرض مجهزة كتلك الموجودة بالتجمع الخامس ويقام بها معرض الكتاب.

ولفت أن كل ما نحتاجه لتنظيم فعالية بحجم معرض إكسبو 2020 دبي، هو التوجيه سواء من الرئيس عبد الفتاح السيسي أو رئيس الوزراء، معقبا "فنحن في حاجة ماسة للترويج للسياحة والآثار المصرية التي لا يوجد لها مثيل بالعالم".

وأكد أن مصر على عكس الكثير من دول العالم "فهي مصر تمتلك التاريخ والآثار وما تحتاجه هو قرار لبدء العمل، فـ لو بدأنا العمل سوف نقدم شيئا مختلفا وعالميا لا يقل عما يقدم في دبي".

وشدد في ختام حديثه: "كل ما نحتاجه بعض التمويل (دعم مادي) وشركات متخصصة وتملك الخبرات في مجال التسويق، فنحن نمتلك المادة الخام وما ينقصنا فقط هو التوظيف الجيد للمادة الخام، والتوجيه السليم لكي نخرج منتج جيد ومشرف بدون شك".

إكسبو 2020 دبي

ويقام معرض "إكسبو 2020 دبي" الذي يعد أول إكسبو دولي يقام في العالم العربي في الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022 تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل"، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

ويتطلع المعرض إلى استضافة العالم في هذا الحدث الدولي وإشراك الجميع في هذه المسيرة الاستثنائية، من أجل إلهام الأجيال المقبلة ومشاركتها في إطلاق الابتكارات التي ستكون دعامة التقدم البشري في الخمسين سنة المقبلة.

وسيجمع إكسبو 2020 دبي 192 دولة، سيستعرض من خلال أجنحتهم ومشاركاتهم الأفكار والابتكارات التي بها نستطيع تشكيل ملامح مستقبل أفضل للبشرية.

وعبر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن فخره واعتزازه باستقبال 192 دولة ليلتقي ممثلوها المشاركين في "إكسبو 2020 دبي" على أرض التسامح وفي بلد اللامستحيل، مستثمرين هذا اللقاء العالمي لوضع الحلول للتحديات العالمية على أساس صلب من التعاون الدولي الذي أثبتت المتغيرات المتسارعة حاجة البشرية له.

وقال في تصريحات صحفية: إن مسيرة عشر سنوات لتنظيم أكبر حدث دولي يمتد لستة أشهر يشارك فيه عدد تاريخي من الدول يصل إلى 192 دولة، هو قمة الفخر الوطني والثقة العالمية بالإمارات، فقد أثبت أبناء الإمارات قدرة استثنائية مرة تلو الأخرى على التفوق في أية مهمة يتصدون لقيادتها خدمة للبشرية في أكثر من مهمة وفي أكثر من موقع، ليثبتوا للعالم أن الإمارات شجرة مثمرة تتسع ظلالها لكل الطامحين بغد أفضل لهذا الكوكب.