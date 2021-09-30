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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم ترك السنن .. الإفتاء تكشف عن أمر عجيب

حكم ترك السنن
حكم ترك السنن

حكم ترك السنن .. ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر بصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حول حكم ترك السنن، حيث يقول السائل: سمعت بعض المشايخ يقول إن عدم أداء السنن ينتقص من ثواب الصلاة، فما رأيكم؟

حكم ترك السنن

وقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بـ دار الإفتاء، إن الصلاة المفروضة لها شروط صحة إذا وجدت صحت، منها: "دخول الوقت، استقبال القبلة، الطهارة، ستر العورة، وطهارة المكان".

ولفت في بيان حكم ترك السنن، إلى أنه لا علاقة بين الفرض والسنة، فالفروض يثاب الإنسان على فعلها ويعاقب على تركها، أما السنة فيثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها، مثلها مثل صيام شهر رمضان وصيام الإثنين والخميس، فعلى من عجز عن صيام رمضان يقوم بالقضاء عما فاته، بينما صيام اليومين فسنة وليس مطالباً بان يؤديها بانتظام. 

وشدد في إجابته على سؤال حكم ترك السنن، على أنه من فضل الحرص على السنن أن الفوائت تعالجها السنة، فهي تؤثر في الضبط والرفع لكنها لا تنقص من الأجر.

حكم من نسى تكبيرة الإحرام

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، من خلال البث المباشر على صفحة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يقول السائل: نسيت رفع يدي في تكبيرة الإحرام فهل صلاتي صحيحة؟

، إن رفع اليدين هيئة من الهيئات لو فعلت كان بها ولو تركت سهواً ولم يتذكر فصلاته صحيحة، مشدداً أنها لا تحتاج سجود السهو ويكمل الصلاة ولا شيء عليه. 

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حكم من نسى تكبيرة الإحرام

قال الدكتور عبد الله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء إن رفع اليدين عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام إلى الثالثة بعد التشهد الأول لثبوت ذلك عن النبي، وليس ذلك واجبًا، بل سنة، فعله المصطفى وفعله خلفاؤه الراشدون، وهو المنقول عن أصحابه فالسنة للمؤمن أن يفعل ذلك في جميع الصلوات وهكذا المؤمنة؛ لأن الأصل أن الرجال والنساء سواء في الأحكام إلا ما خصه الدليل، فالسنة أن يرفع المصلي يديه عند التكبيرة الأولى حيال منكبيه أو حيال أذنيه، وهكذا عند الركوع، وهكذا عند الرفع منه، وهكذا عند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة، كما جاءت فيه الأخبار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك كله مستحب وسنة وليس بواجب، ولو صلى ولم يرفع صحت صلاته .

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