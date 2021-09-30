موجز الاقتصاد| ارتفاع أسعار الذهب 10 جنيهات.. وزيرة التجارة تفتتح معرض القاهرة الدولي.. البورصة تربح 36 مليار جنيه.. و4 مشروعات إنشائية مصرية تفوز بجوائز عالمية

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضي عددا من الأخبار والأحداث الاقتصادية منها:

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس الموافق 30 سبتمبر 2021، ارتفاعا بنحو 10 جنيهات، بختام التعاملات على مستوى جميع الأعيرة المختلفة، وذلك وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

افتتحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة فعاليات الدورة الـ 54 لمعرض القاهرة الدولي وذلك بالانابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث يقام المعرض خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى 8 أكتوبر المقبل و تنظمه الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات وذلك بحضور سفراء دول المملكة العربية السعودية وباراجواي وجورجيا وباكستان والاكوادور ولبنان الى جانب سفراء الدول المشاركة بالمعرض.

أعلن الاتحاد الأفرو أسيوي للتأمين وإعادة التأمين عن فتح باب التقدم لوظيفة الأمين العام (الرئيس التنفيذي)، حيث أصبح المنصب شاغراً بعد قبول استقالة الأمين العام السابق. وسيتم تلقي الطلبات حتى 22 أكتوبر 2021.

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال الفترة من 1 يوليو إلى 30 سبتمبر بشكل جماعي محققة أرباح رأسمالية بنحو 36 مليار جنيه.. حيث ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة بنسبة 5.39% بيستقر بنهاية تعاملات الفترة عند مستوى 703.3 مليار جنيه مقابل مستوى 767.3 مليار جنيه.

فازت أربعة مشروعات مصرية في مسابقة التحكيم العالمية لأفضل أعمال إنشائية في العالم لعام 2021، وفقاً لإعلان المجلة الامريكية "Engineering News - Record" في نسختها السنوية التاسعة، وذلك بمشاركة 21 دولة في 18 مجال مختلف في صناعة التشييد والبناء..

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية أن الشركات قامت برفع أسعار الأسمنت، بقيمة تتراوح ما بين 30 إلى 50 جنيها للطن، ليتراوح ما بين 1000 إلى 1050 جنيها للطن للمستهلك مقارنة ب950 جنيها للطن .