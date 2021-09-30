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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بيتيس يفوز بثلاثية وباير ليفركوزن يسحق سيلتك برباعية فى الدوري الأوروبي

ريال بيتيس
ريال بيتيس

فاز ريال بيتيس الإسباني على مضيفه فرينشفاروس المجري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب جروباما أرينا، بالجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة  من الدوري الأوروبي.

 

بيتيس تقدّم في الدقيقة 17 بواسطة الفرنسي نبيل فقير بعد تمريرة الشاب رودري.

 

وأشعل الألباني ميرتو أوزني مدرجات فرينشفاروس وأدرك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 44 بعد خطأ قاتل من المدافع الأرجنتيني خيرمان بيتزيلا.

 

لكن بيتزيلا عوض عن الخطأ وتسبب في هدف فريقه الثاني بالدقيقة 76 عندما سدد كرة اصطدمت بالأمريكي هنري وينجو وسكنت شباك أصحاب الأرض.

 

بعدها أطلق كريستيان تيّو رصاصة الرحمة على الفريق المجري ويسجل الهدف الثالث لـ بيتيس في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

 

بيتيس  رفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، بينما ظل فرينشفاروس خالي من النقاط.

 

وفي نفس المجموعة، سحق باير ليفركوزن الألماني مضيفه سيلتك الاسكتلندي برباعية دون رد في سيلتك بارك.

 

الإكوادوري بييرو هينكابييه افتتح التسجيل لـ ليفركوزن في الدقيقة 25، قبل أن يضيف زميله فلوريان فيرتس هدفا ثانيا سريعا في الدقيقة 35.

النتيجة اتسعت عندما سجل الأرجنتيني لوكاس ألاريو هدفا ثالثا لـ ليفركوزن من ركلة جزاء في الدقيقة 58، قبل أن يختتم الفرنسي أمين عدلي الأهداف في الوقت بدل الضائع.

ليرفع ليفركوزن رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة، بينما عجز سيلتك عن حصد أول نقطة له في دور المجموعات.

ريال بيتيس فرينشفاروس المجري الدوري الأوروبي باير ليفركوزن سيلتك بارك

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