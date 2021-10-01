عمال مصر: الحكومة ستكون على علم بأماكن تواجد العمالة المصرية بليبيا.. فيديو

قال جبالي المراغي، رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، إن الحكومة المصرية ستكون على علم بأماكن تواجد العمالة المصرية في ليبيا، لافتا إلى أن جميع العمالة سيقوموا بالعمل بشكل شرعي ما سيسهل الوصول إليهم.



وأضاف "المراغي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "بدء الإعمار هيكون في المحافظات الشرقية بليبيا، والمشير خليفة حفتر على اتصال دائم مع الحكومة المصرية".

وأشار إلى أنه جرى تطبيق شبكة يجرى من خلالها ربط وتسجيل العمالة الراغبة في السفر إلى ليبيا من أجل العمل، مردفا: "متوقعين أن الأعداد ستتزايد وهيكون العدد الأكبر بأول فوج، وحتى الآن لم يتم حصر الأعداد الراغبة في السفر لأنه في زيادة".



وأوضح أن قرار إعادة العمالة المصرية إلى ليبيا أثلج صدور الجميع، وهو ما يعمل عليه الاتحاد منذ فترة طويلة، موضحا أنه جرى توقيع اتفاقيات مع وزارة العمل الليبية من أجل إتمام ذلك، لافتا إلى أن الدول المتضررة من العمليات الإرهابية مثل العراق وليبيا وسوريا سيكون لهم الأولوية للعمالة المصرية الماهرة".

