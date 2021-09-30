أهالي قرية بهي بسيوة يوجهون الشكر للرئيس السيسي على مبادرة حياة كريمة

كشف عدد من أهالي قرية بهي بمحافظة السلوم جهود الدولة المصرية في تطوير القرية من خلال مبادرة حياة كريمة.

وقال أحد أهالي القرية، إنني لم أصدق ما يتم من تطوير للقرية، مؤكدا أنه تم بناء عدد من المنازل للأهالي، وهو ما لم يتم خلال عصور سابقة.

وأضاف علي صالح ، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة” عبر فضائية “صدى البلد” تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تطوير جميع محافظات مصر، من خلال مبادرة “حياة كريمة”، على الرغم من الصعوبات والضغوطات التي يواجهها داخليا وخارجيا.

يتم العمل على إصلاحه

وتابع خالد عبد المولى، أن الطريق الرابط بين المدينة والقرية، يتم العمل على إصلاحه، مؤكدا أننا نشعر بتغيير كبير منذ بدء مبادرة حياة كريمة.