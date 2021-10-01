نشرة أخبار العالم: أمريكا تلوح بالعقوبات ضد إثيوبيا بعد طردها 7 مسؤولين أمميين.. السعودية تتخذ قرارات جديدة بشأن العمرة.. وبايدن يبرق الملك سلمان بمناسبة اليوم الوطني السعودي

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددًا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير الآتي:

آبي أحمد يتحدي العالم.. إثيوبيا تطرد 7 مسئولين إنسانيين بالأمم المتحدة

أمرت السلطات في إثيوبيا، اليوم الخميس، 7 من العاملين بوكالات دولية ومنظمات تابعة للأمم المتحدة بالمغادرة في غضون 72 ساعة.

وحسب شبكة "فانا" الإثيوبية، أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية أسماء عدد من الموظفين والعاملين في وكالات الأمم المتحدة، مؤكدة أنهم "أشخاص غير مرغوب فيهم".

وحثت الخارجية الإثيوبية في بيان، هؤلاء العاملين على مغادرة أراضي البلاد في غضون 72 ساعة، متهمة إياهم بالتدخل في الشؤون الداخلية للدولة.

البيت الأبيض: الولايات المتحدة ستفرض عقوبات شديدة علي إثيوبيا

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات شديدة علي إثيوبيا، بسبب عدم احداث تغييرات واضحة وملموسة في سياسات الحكومة الإثيوبية.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، قالت بساكي، إن إدارة بايدن تدين تحرك الحكومة الإثيوبية لطرد مسؤولي الأمم المتحدة، بعد يومين فقط من تحذير مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة من أن الناس في إقليم تيجراي، من المحتمل أن يواجهوا مجاعة بسبب الحصار حكومة أبي أحمد للمساعدات والغذاء.

الولايات المتحدة تحشد المجتمع الدولي ضد إثيوبيا بعد طردها 7 مسئولين أمميين

أعربت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عن إدانتها الشديدة لقرار إثيوبيا بطرد 7 مسئولين أمميين كبار من أراضيها، بزعم محاولتهم التدخل في الشؤون الداخلية الإثيوبية، داعية المجتمع الدولي لاتخاذ إجراء عاجل ردا على هذه الخطوة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في إفادة صحفية: "الحكومة الأمريكية تدين بأشد العبارات الممكنة تحرك الحكومة الإثيوبية غير المسبوق لطرد قيادة جميع منظمات الأمم المتحدة المشاركة في العمليات الإنسانية الجارية".

وأضافت بساكي أن الولايات المتحدة تتفق مع مسؤولي الأمم المتحدة بأن النهج الذي تتبعه إثيوبيا غير بناء ويجب وقفه، معربة عن قلقها حيال قيام الحكومة الإثيوبية بإعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.

ودعت بساكي مجلس الأمن والمجتمع الدولي لاتخاذ إجراء عاجل، من أجل إرسال رسالة واضحة للحكومة الإثيوبية مفادها أن إعاقة العمليات الإنسانية أمر غير مقبول.

المعاناة مستمرة.. شركات الوقود تكذب الحكومة البريطانية بشأن انتهاء الأزمة

أكدت شركات الوقود البريطانية، اليوم الخميس، علي أن البلاد لا تزال تواجه أزمة كبيرة في إمدادات الوقود، وهو ما يتنافي مع تصريحات الحكومة البريطانية بأن موجة الشراء بدافع الذعر تنحسر وتتراجع.

ووفقا لوكالة فرانس برس، استمرت الطوابير الممتدة في التشكل حول محطات الوقود، خاصة في لندن وجنوبي إنجلترا، بما في ذلك في أحد المواقع في هامبشاير حيث شوهدت شاحنة نقل تحمل مروحية عسكرية.

ومن المتوقع أن يتم نشر قوات الجيش البريطاني في غضون أيام، للمساعدة في تخفيف حدة الأزمة، حيث أصر رئيس الوزراء بوريس جونسون هذا الأسبوع على عودة الوضع إلى طبيعته.

أمريكا تدرس منح تعويضات مادية لضحايا القصف الخاطئ على كابول

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الخميس، أنها تبحث مسألة دفع مبالغ مالية لضحايا القصف الأمريكي الخاطئ في العاصمة الأفغانية كابول.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربي، في إفادة صحفية: "نبحث في مسألة دفع مبالغ مالية لعائلات ضحايا هجوم الطائرة المسيرة الخاطئ في كابول".

أضاف "لقد نجحنا في تقويض قدرات تنظيم القاعدة في أفغانستان قبل انسحابنا".

تعليق الأمم المتحدة على قرار إثيوبيا بطرد مسئولين أمميين كبار من أراضيها

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، عن صدمته، إزاء القرار الذي اتخذته إثيوبيا بطرد 7 موظفين من الأمم المتحدة، بينهم مسؤولين كبار.

وقال جوتيريش في بيان: لقد صدمت من المعلومات التي تفيد بأن الحكومة الإثيوبية أعلنت 7 مسؤولين أمميين بينهم مسؤولين كبار أشخاصا غير مرغوب فيهم".

وأضاف "نحن الآن نتواصل مع الحكومة الإثيوبية للسماح لموظفي الأمم المتحدة المعنيين بمواصلة عملهم المهم".

تعيين 7 قاضيات لرئاسة دوائر في محاكم الجنح بدولة عربية

وافقت الجمعية العمومية للمحكمة الكلية بالكويت في جلستها اليوم الخميس، على تنصيب 7 قاضيات لرئاسة دوائر في محكمة الجنح وإصدار الأحكام.

وشملت قائمة - الحدث المميز الأول من نوعه في تاريخ الكويت - اسماء كلا من : لولوة الغانم، فاطمة الكندري، سنابل الحوطي، فاطمة الصغير، بشاير عبدالجليل، بشاير الرقدان، ورؤى الطبطبائي، ليصدرن الأحكام منفردات.

وبحسب صحيفة القبس الكويتية؛ فأن هذا القرار، يأتي بمثابة تطور سريع يعكس الثقة التي يوليها القضاء الكويتي للمرأة.

السعودية.. قرارات عاجلة بشأن العمرة والصلاة في المسجد الحرام

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن سماحها لمن تجاوزت أعمارهم 70 عاماً بأداء العمرة، شريطة أن يكونوا حصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وزارة الحج والعمرة في بيان صحفي لها اليوم بأن ذلك تم بالتنسيق مع الجهات المختصة، مشيرة إلى إمكانية الحجز عبر تطبيق "توكلنا"، إضافة إلى تطبيق "اعتمرنا".

كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم الخميس، عن رفع الطاقة الاستيعابية بالحرم المكي الشريف إلى 100 ألف معتمر و60 ألف مصلٍ يومياً، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية.

بايدن يبعث رسالة إلى الملك السلمان في اليوم الوطني السعودي.. تفاصيل

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الخميس، رسالة تهنئة من الرئيس الأمريكي، جو بايدن بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

وأعرب بايدن في رسالته عن أطيب تمنياته للملك سلمان بهذه المناسبة، مشيداً بالعلاقات الدائمة بين البلدين والممتدة على مدى ثمانية عقود، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأكد الرئيس الأمريكى، أن العلاقات الأمريكية السعودية لا تزال تشكل حجر زاوية للاستقرار والأمن والازدهار الاقتصادي في الشرق الأوسط، معربا عن تطلعه لمواصلة العمل المشترك في العديد من المجالات.

أسوأ المخاوف| طالبان تعين مديرا للطاقة الذرية.. هل تمتلك الحركة سلاح نووي؟

أثار تعيين حركة طالبان، التي سيطرت علي الحكم في أفغانستان، مديرا جديدا للطاقة الذرية ، مخاوف بشأن ما إذا كانت الحركة تمتلك أسلحة نووية أو تعتزم المضي قدما في امتلاكها.

ووفقا لمجلة "نيوزويك" الأمريكية، فأن حركة طالبان، قد أصدرت الأسبوع الماضي قائمة تضم حزمة من التعيينات في الحكومة المؤقتة التي شكلتها الحركة، صادق عليها زعيمها هبة الله آخند زاده، بما يشمل تعيين المهندس نجيب الله، كمدير للطاقة الذرية في أفغانستان.

وأشارت المجلة إلى أن حركة طالبان، لم تكشف عن الاسم الكامل لهذا المسؤول، خلافا لعشرات الآخرين الذين تم تعيينهم مؤخرا، ما يزيد من الغموض حول هذه المسألة الخطيرة.

حزب الله يعلن إسقاط طائرة إسرائيلية علي أراضي لبنانية

أفاد موقع" صوت لبنان " بأن ‏‎حزب الله أعلن إسقاط المسيّرة الإسرائيلية في وادي مريمين في خراج بلدة ياطر جنوب ‎لبنان عبر استهدافها بالأسلحة المناسبة.

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن إعلان الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن سقوط طائرة مسيرة تابعة لقواته في الأراضي اللبنانية.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة مقتضبة عبر "تويتر": "قبل قليل وخلال نشاط اعتيادي سقطت مسيرة عسكرية داخل الأراضي اللبنانية. الحدث قيد التحقيق".

بسبب السلاح النووي.. الصين تحذر من خطر يهدد العالم

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشان، اليوم الخميس، إن توقيع اتفاقية "أوكوس" بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، والتعاون في مجال الغواصات النووية سيكثف سباق التسلح في المنطقة ويهدد أمن العالم بأسره.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية نوفوستي، قال وو تشان: “إن تطوير التعاون بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا في مجال الغواصات النووية بأي شكل من الأشكال، سواء في الإيجار أو التصدير أو البحث والتطوير المشترك، سيؤدي بشكل خطير إلى تفاقم سباق التسلح في المنطقة”.

وأضاف: "تقويض السلام والاستقرار الإقليميين، ويضر بالجهود المبذولة في مجال الأمن النووي الدولي. وسوف يعرض السلام والأمن العالميين للخطر"، مشددا على أن بكين "تدين ذلك بشدة وتعارضه بحزم".