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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الكهرباء: الدولة مازالت تدعم أسعار الشرائح الخاصة ببيع الطاقة

محمد شاكر
محمد شاكر

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الدولة مازالت تدعم أسعار الشرائح الخاصة ببيع الطاقة بمبلغ 76 مليارا بخطة رفع الدعم، والتى من المقرر أن يتم الانتهاء منها في يوليو 2025.


وأضاف شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى شريف عامر فى برنامج “يحدث فى مصر” المذاع على قناة mbc مصر، أن أسعار الكهرباء  المعلنة لن تتغير ولن يتم التراجع عنها لحين انتهاء خطة رفع الدعم، مشيرا إلى أن الوزارة حاليا تسعى لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجميع المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية بنفس الجودة.


و أوضح وزير الكهرباء، أن الوزارة تسعى للانتهاء من تطوير شبكات توزيع ونقل الكهرباء خلال الـ 5 سنوات المقبلة ومع انتهاء هذه الخطة سيعتبر إنجازا جديدا يضاف لفريق عمل وزارة الكهرباء وشركاتها التابعة، منوها إلى أن استثمارات تطوير مراكز التحكم القومى تبلغ حوالى 20 مليار جنيه.

 

أكد  وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم  القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية، حيث تمكن القطاع خلال السنوات القليلة  الماضية من إضافة قدرات كهربائية أكثر من  28 ألف ميجاوات، إلى جانب العمل على رفع كفاءة الشبكات والتحول التدريجى من الشبكات التقليدية الى الشبكات الذكية وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة ونظم المعلومات مما يتيح تفاعل بين المشغل والمستهلك من أجل إدارة الطلب على الطاقة والاستفادة من جميع الإمكانيات المتاحة التي ستساهم بشكل كبير في تحسين كفاءة المنظومة الكهربائية.


وأضاف شاكر خلال افتتاح مركز تحكم القاهرة الجديدة الآلى، أن أسعار الكهرباء المعلنة لن تتغير ولن يتم التراجع عنها لحين انتهاء خطة رفع الدعم، لافتا إلى أن الوزارة حاليا تسعى لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجميع المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية بنفس الجودة.


وأكد شاكر  ، أن نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء سواء الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي أو الفنية تعتبر أعلى من المعدلات العالمية، قائلا: "لو الناس أمينة الفقد بالشبكة الكهربائية هينخفض".

وزير الكهرباء نظم المعلومات لتيار الكهربائي التكنولوجيا الحديثة التحكم القومى

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