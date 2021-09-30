الدوري الأوروبي وسط ألعاب نارية واعتقالات وغياب مصطفى محمد.. جالطة سراي يتعادل سلبيا أمام مارسيليا

لاتسيو يتغلب على لوكوموتيف موسكو بثنائية

تعادل فريق جالاتا سراي أمام مارسيليا، من دون أهداف، في المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وبهذا يصبح جالاتا سراي في صدارة المجموعة الخامسة من مجموعات الدوري الأوروبي، برصيد 4 نقاط، فيما يأتي مارسيليا في المركز الثالث، برصيد نقطتين.

وتسببت الألعاب النارية في إيقاف مؤقت بالشوط الأول لمباراة فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي، وضيفه جالاتا سراي التركي، حيث تبادلت جماهير الفريقين إلقاء الألعاب النارية والشماريخ على بعضهما البعض، مما تسبب في توقف المباراة لنحو 8 دقائق، حتى هدأت الأمور واستأنف الحكم اللقاء مرة أخرى.

وتواجد مصطفى محمد على مقاعد بدلاء فريق جالاتا سراي التركي في مباراة اليوم، ولم يقم المدير الفني فاتح تريم بمنحه فرصة المشاركة في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

بهذه النتيجة واصل جالاتا سراي تصدر ترتيب المجموعة الخامسة بعد انتهاء الجولة الثانية برصيد 4 نقاط بعدما حقق الفوز في مباراة والتعادل في الثانية وسجل هدف وحيد بينما حافظ على مرماه خالياً من الأهداف.

فيما جاء مارسيليا في المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطتين بعدما تعادل اليوم وفي مباراة الجولة الأولى أمام لوكوموتيف موسكو.

وفى نفس المجموعة تغلب فريق لاتسيو الإيطالي، على ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي، بنتيجة (2-0).

سجل نسور العاصمة الإيطالية، هدفيهم في الشوط الأول، عند الدقيقة الـ 13 بواسطة توما باسيتش، وعند الدقيقة الـ 38 عن طريق باتريكيو غابارون.



وبالتالي أصبح لاتسيو يملك 3 نقاط، في المركز الثاني من المجموعة الخامسة، ويتذيل لوكوموتيف المجموعة بنقطة واحدة.