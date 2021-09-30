جمع الظهر والعصر بسبب محاضرات الجامعة.. حكم الشرع في ذلك

فاتتني صلاة الظهر والعصر لعدم استطاعتى أدائهما وذلك بسبب الدراسة فى الجامعة حتى الساعة الخامسة ماذا افعل .. سؤال ورد للدكتور محمود شلبي أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية.







قال الدكتور محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر لدار الإفتاء المصرية، إذا لم يتوافر الوقت للصلاة نتيجة حبس الوقت وكانت المحاضرة بين الظهر والعصر فيمكن للسائل هنا أن يصلى كل من الظهر والعصر جمع تقديم فأصلى الظهر وأعقبه بصلاة العصر والحالة الثانية هو بدء تلك المحاضرات قبل الأذان للظهر وحتى قبل المغرب فيمكننى الجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير أى أن أصلى الظهر ثم اقوم لصلاة العصر.

وأكمل أمين الفتوى: أما وإن لم يكن الشخص لا يعلم ذلك فيمكنه إذا انتهى وعاد الى منزله صلى الصلاة الفائتة من الظهر والعصر ثم يشرع فى صلاة المغرب فى وقتها.