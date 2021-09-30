نشرة الحوادث.. الداخلية تجهض مخططا إخوانيا يستهدف إعادة إحياء نشاط التنظيم الإرهابي بقيادة صفوان ثابت.. وبائع خضار يقتل زوجته بسبب خلافات عائلية في الهرم

نشر قسم الحوادث بموقع صدى البلد اليوم الخميس عددا من الأخبار الخاصة بالحوادث والقضايا خلال الساعات الماضية.

نجح قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، في إجهاض مخطط لتنظيم الإخوان الإرهابي، يستهدف إعادة إحياء نشاط التنظيم، من خلال العمل على إيجاد مصادر تمويل لأنشطته الإرهابية.

أعلنت وزارة الداخلية فى بيان أنه تنفيذا لأعمال إنشائية خاصة بتوسعة الطريق الدائرى، فقد تقرر إجراء بعض التحويلات المرورية اللازمة لذلك الأمر لمدة 30 يوما.

أصدر النائب العام المستشار حماده الصاوي قرارًا بإنشاء نيابات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، بمقر كل نيابة استئناف على مستوى الجمهورية؛ وذلك في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز تصديها لجرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية مواكبةً للمساعي الدولية في هذا الشأن.

قضت محكمة جنح مستانف بسيون اليوم الخميس حكما بتأييد حبس "خالد. ن " طبيب بيطري 15 يومآ على ذمة التحقيقات في القضية 6342 لسنة 2021 إدارى مركز بسيون ورفض الاستئناف المقدم منه ، بعدما أعطى الطفلة منار عبده النجار 4 سنوات حقنتين أودت بحياتها داخل صيدلية زوجته .

تخلص بائع خضار من زوجته بمنطقة الهرم بسبب خلاقات عائلية بينهما.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا بمقتل بائعة خضار بمنطقة الهرم، وتبين من التحريات بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الادارة العامة للمباحث أن زوجها بائع خضار ايضا وراء قتلها.