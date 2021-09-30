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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة الحوادث.. الداخلية تجهض مخططا إخوانيا يستهدف إعادة إحياء نشاط التنظيم الإرهابي بقيادة صفوان ثابت.. وبائع خضار يقتل زوجته بسبب خلافات عائلية في الهرم

صفوان ثابت
صفوان ثابت

نشر قسم الحوادث بموقع صدى البلد اليوم الخميس عددا من الأخبار الخاصة بالحوادث والقضايا خلال الساعات الماضية.

 

بقيادة صفوان ثابت ..الداخلية تجهض مخططًا إخوانيًا يستهدف إعادة إحياء نشاط التنظيم الإرهابي

 نجح قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، في إجهاض مخطط لتنظيم الإخوان الإرهابي، يستهدف إعادة إحياء نشاط التنظيم، من خلال العمل على إيجاد مصادر تمويل لأنشطته الإرهابية.

 

لمدة 30 يوما.. غلق مطلع الدائري القادم من الكورنيش إلى المريوطية لإجراء أعمال التوسعة

أعلنت وزارة الداخلية فى بيان أنه تنفيذا لأعمال إنشائية خاصة بتوسعة الطريق الدائرى، فقد تقرر إجراء بعض التحويلات المرورية اللازمة لذلك الأمر لمدة 30 يوما.

 

النائب العام: إنشاء نيابات لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية

أصدر النائب العام المستشار حماده الصاوي قرارًا بإنشاء نيابات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، بمقر كل نيابة استئناف على مستوى الجمهورية؛ وذلك في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز تصديها لجرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية مواكبةً للمساعي الدولية في هذا الشأن.

 

محكمة جنح مستأنف تقضي بحبس طبيب بيطري 15 يوما على ذمة التحقيقات

قضت  محكمة جنح مستانف بسيون اليوم الخميس حكما بتأييد حبس "خالد. ن " طبيب بيطري  15 يومآ على ذمة التحقيقات في القضية 6342 لسنة 2021 إدارى مركز بسيون ورفض الاستئناف المقدم منه ، بعدما أعطى الطفلة منار عبده النجار 4 سنوات حقنتين أودت بحياتها داخل صيدلية زوجته .

 

بائع خضار يقتل زوجته بسبب خلافات عائلية في الهرم

تخلص بائع خضار من زوجته بمنطقة الهرم بسبب خلاقات عائلية بينهما.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا بمقتل بائعة خضار بمنطقة الهرم، وتبين من التحريات بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الادارة العامة للمباحث أن زوجها بائع خضار ايضا وراء قتلها.

حوادث الإخوان الإرهابي التحويلات المرورية مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية قتل بائعة خضار بمنطقة الهرم

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