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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تعرف على سبب ظهور حب الشباب باستخدام "خريطة الوجه"

صدى البلد


حب الشباب هو مشكلة جلدية شائعة تصيب الرجال والنساء من جميع الأعمار من عدم التوازن الهرموني والتوتر إلى العناية بالبشرة والنظام الغذائي غير المناسب ، يمكن أن يحدث حب الشباب لأسباب كثيرة. أيضًا ، يجب ملاحظة أن حب الشباب لا يقتصر فقط على جزء معين من وجهك أو جسمك ويمكن أن يحدث في أي مكان.

 

كن ، هل تعلم أنه يمكنك تحديد سبب حب الشباب بناءً على مكانه؟ انتقلت خبيرة التجميل الدكتورة جيتيكا ميتال جوبتا ، مؤخرًا ، إلى Instagram لمشاركة "خريطة وجه حب الشباب" ، لتكشف عن وجود أسباب مختلفة لحب الشباب اعتمادًا على مكان وجودهم.

 

إذا كنت تعاني من حب الشباب ، فأنت تعلم كم يمكن أن يكون الأمر محبطًا. 

قد يكون من الصعب محاربة حب الشباب في المنزل ، لذلك من الأفضل دائمًا استشارة خبير لعلاجه. ولكن هناك بعض العلامات المؤكدة التي تشير إلى سبب ظهور حب الشباب.

إليك كيف يمكنك تحديد سبب حب الشباب.

الجبين والأنف

الإجهاد
* سوء التغذية
* النوم
غير
المنتظم * سوء الهضم * الأيدي غير النظيفة

 

منطقة الحاجب

* منتجات العناية بالشعر
* شعر نام داخلي
* النظام الغذائي
* كمية الماء
* مشاكل في المرارة
* مكياج الحواجب أو العيون

أذن

عدم التوازن الهرموني
* تراكم البكتيريا
* الإجهاد
* رد الفعل التحسسي لمستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالشعر

الخدين

* وسادة متسخة
* هاتف محمول
* فرشاة مكياج

الفك والذقن

* النظام الغذائي
* عدم التوازن الهرموني

محاربة حب الشباب لعناية بالبشرة العناية بالشعر النظام الغذائي العناية بالبشرة

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