نتائج مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري المؤتمر الأوروبي

تغلب روما الإيطالي على مضيفه زوريا لوجانسك الأوكراني 3 / صفر، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

وسجل أهداف روما كل من ستيفن الشعراوي في الدقيقة السابعة و كريس سمولينج في الدقيقة 66 وتامي أبراهام في الدقيقة 75.

وضمن منافسات الجولة ذاتها بالمجموعة الثالثة خيم التعادل السلبي على سيسكا صوفيا البلغاري وضيفه بودو جليمت النرويجي.

ويتصدر روما المجموعة الثالثة برصيد ست نقاط بفارق نقطتين عن بودو جليمت صاحب المركز الثاني، ويحتل سيسكا صوفيا المركز الثالث برصيد نقطة واحدة ويتذيل زوريا لوجانسك الترتيب بدون رصيد من النقاط.

وفي المجموعة الأولى، تغلب هلسنكي الفنلندي على مضيفه ألاشكيرت الكازاخي 4 / 2، فيما تعادل ماكابي تل أبيب مع مضيفه لاسك النمساوي 1 / 1

ويتصدر ماكابي تل أبيب المجموعة برصيد أربع نقاط بفارق الأهداف عن لاسك صاحب المركز الثاني، فيما يحتل هلسنكي المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، ويتذيل ألاشكيرت الترتيب بدون نقاط.

وفي المجموعة الثانية، فاز بارتيزان بلجراد الصربي على فلورا تالين الاستوني 2 / صفر، فيما تغلب جينت البلجيكي على أنورثوسيس فاماجوستا القبرصي بنفس النتيجة.

ويتصدر بارتيزان بلجراد المجموعة برصيد ست نقاط بفارق الأهداف عن جينت صاحب المركز الثاني، فيما يحتل فلورا تالين وأنورثوسيس فاماجوستا المركزين الثالث والرابع على الترتيب بدون رصيد من النقاط.

وفي المجموعة الرابعة، فاز الكمار الهولندي على يابلونيتس التشيكي 1 / صفر، فيما تعادل كلوج الروماني مع راندرس الدنماركي 1 / 1.

ويتصدر الكمار المجموعة برصيد أربع نقاط بفارق نقطة عن يابلونيتس صاحب المركز الثاني، فيما يحتل راندرس المركز الثالث برصيد نقطتين ويتذيل كلوج الترتيب بنقطة واحدة.