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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

منح المرأة الحامل في الأسبوع الـ 28 إجازة استثنائية حتى تاريخ الولادة

الحامل
الحامل

 نشرت اللجان الطبية التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، تعليمات جديدة تعليمات  بخصوص  الإجازات الاستثنائية في نهاية فترة الحمل. 

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أكدت النشرة إنه إلحاقاً للقرار الدوري رقم 7 لعام 2021 بشأن الإجازات الاستثنائية في نهاية فترة  الحمل  تقرر مايلي :- 

  • مد فترة الإجازات في نهاية الحمل حتي 31- 12 -2021
  • منح المرأة الحامل التي مضي علي حملها 28 أسبوع إجازة إستثنائية  حتي تاريخ الولادة
  • ثبوت تاريخ الحمل بالفحص الإكلينيكي  وإشعة الموجات الصوتية
  • تمنح هذه الإجازات من اللجان العامة الطبية وفروعها دون إستثناء
  • تسري هذه التعليمات بشكل مؤقت حتي 31- 12 -2021 ويعاد العرض

الصحة تستقبل شحنة من  لقاح فايزر 

الجدير بالذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد اعلنت  استقبال مليون و 612 ألفًا و 260 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركة «فايزر»، اليوم الخميس، بـ مطار القاهرة الدولي، مقدمة من الحكومة الأمريكية عن طريق آلية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI).

جاء ذلك  بحضور الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والقائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة " نيكول شامبين"، وممثلي منظمة الصحة العالمية واليونسيف، وذلك في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة.

صورة من الحدث 

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة  والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن لقاح "فايزر" حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يومًا، لافتًا إلى أن شحنة اللقاحات التي تم استلامها ستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم التي يبلغ عددها 1100 مركز موزعين على محافظات الجمهورية.

شحنة فايزر 


ومن جانبه وجه الدكتور محمد حساني مساعد وزيرة الصحة والسكان، الشكر للقائم بأعمال السفير الأمريكي في مصر، لدعم الولايات المتحدة لمصر بتلك الشحنة، لافتا إلى أن شحنة اليوم من لقاحات فايزر، هي الأولى ضمن سلسلة شحنات مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى مصر تبلغ نحو 5 ملايين جرعة.

الصحة : الشحنة وصلت في صناديق للحفظ الجاف 

فايزر 

وأضاف «حساني» أن شحنة اليوم من لقاحات فايزر وصلت مصر في صناديق مخصصة للحفظ الجاف، وستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية في مدة لا تتجاوز ال14 يوما، قبل توزيعها على مراكز التطعيمات.

كما أكدت القائم بأعمال السفير الأمريكي بمصر "نيكول شامبين"، أهمية التعاون بين الحكومات وتضامن الشعوب خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا، معربة عن تقديرها لإرسال مصر إمدادات طبية إلى الولايات المتحدة  الأمريكية في بداية الجائحة، كما أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية 250 جهاز تنفس صناعي إلى مصر، في أغسطس من عام 2020، مؤكدة التزام الحكومة الأمريكية بدعم مصر المستمر لدورها الرائد حتى انتهاء تلك الأزمة الصحية العالمية.

وتناشد وزارة الصحة والسكان، المواطنين مجددًا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة  https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات والجهات الدولية؛ لتوفير اللقاحات بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

صورة القرار 
اللجان الطبية الاجازات المرأة الحامل الولادة لموجات الصوتية

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