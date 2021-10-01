مناقشة دكتوراه في طرق تدريس اللغة الفرنسية بجامعة المنصورة

نوقشت، أمس، رسالة دكتوراه مقدمة من الباحثة إيمان عبد الهادي تخصص المناهج وطرق تدريس اللغة الفرنسية بكلية التربية جامعة المنصورة بعنوان “برنامج مقترح قائم علي التعلم المدمج لمعالجة أخطاء التهجي وتنمية الاتجاه نحو اللغة الفرنسية لدي طلاب المرحلة الثانوية” .

وأكدت الباحثه فى بداية دراستها أنه نظرًا لما يشهده العالم من ثورة معلوماتية في كم المعلومات والمعرفة التي لم يسبق لها مثيل لذلك يسعى التعليم فى وقتنا الحاضر إلى تقديم الوسائل والأساليب والأدوات التى تعين المتعلم ليستمر فى تعلمه حتى يستطيع أن يواجه المتطلبات الحياتية والتغيرات من حوله, والإهتمام بتعليم هذا الكم الهائل من المعارف والمفاهيم الحديثة أكثر من مجرد استقبال سلبى للمعلومات.

وظهر مفهوم التعلم المدمج كتطور طبيعى للتعلم الإلكترونى حيث أنه لا يلغى التعلم التقليدى بل هو مزيج بين الإثنين معاَ مما يتيح الفرصة للإستفادة القصوى من كلاهما وبالتالى فهو يجمع بين التعلم وجهاَ لوجه بين المعلم والمتعلمين بالإضافة إلى التعلم الذى يرتكز على استخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصالات.

يهدف البحث الحالي إلى تحديد أخطاء التهجى المعجمية والنحوية الشائعة لدى طلاب المرحلة الثانوية وقياس أثر برنامج مقترح قائم على التعلم المدمج لمعالجة أخطاء التهجى المعجمية والنحوية لدى طلاب المرحلة الثانوية و قياس أثر برنامج مقترح قائم على التعلم المدمج لتنمية الإتجاه نحو اللغة الفرنسية لدى طلاب المرحلة الثانوية وإطلاع معلمى اللغة الفرنسية على طرق تدريسية حديثة، وكيفية تطبيقها ودور المعلم والمتعلم فيها لتطوير أساليب التدريس لديهم و فتح المجال أمام الباحثين لإستخدام التعلم المدمج فى معالجة أخطاء التهجى المعجمية والنحوية وكذلك تكوين إتجاهات إيجابية نحو اللغة الفرنسية.

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من كوكبة من أقطاب التخصص وهم الدكتور أحمد محمد سالم رئيساً ومناقشاً (أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة الفرنسية وتكنولوجيا التعليم ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بكلية التربية - جامعة الزقازيق) والدكتورة زينب حسن حلمى مناقشاً (أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة الفرنسية بكلية البنات بجامعة عين شمس" والدكتور جمال الشحات عبد الحليم مناقشاً (أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة الفرنسية المساعد بكلية التربية - جامعة المنصورة) والدكتورة هبة عطية سالم مناقشاً ( أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة الفرنسية المساعد بكلية التربية - جامعة المنصورة).

وتم منح الباحثة درجة دكتوراه الفلسفة في التربية تخصص المناهج وطرق تدريس اللغة الفرنسية بتقدير ممتاز مع التوصية بالنشر والتداول بين الجامعات الأجنبية علي نفقة الجامعة.

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