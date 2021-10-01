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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس التونسي: لا للتسلل وفرض اختيارات في الحكومة

قيس سعيد
قيس سعيد

دعا الرئيس التونسي، قيس سعيّد، رئيسة الوزراء المكلفة نجلاء بودن إلى عدم الخضوع للابتزاز والمساومة والتصدي لأي محاولة تسلل لفرض اختيارات معينة عند تشكيل فريقها الحكومي.

وطالب سعيّد بودن تشكيل حكومة تقوم على معايير الوطنية والقدرة على الإنجاز والاستجابة لمطالب التونسيين.

جاء ذلك خلال استقباله رئيسة الوزراء مساء الخميس في قصر قرطاج، بعد يوم واحد من تكليفها بتشكيل الحكومة القادمة. وأوضح سعيّد أن هذا اللقاء يندرج في إطار التشاور المستمر.

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يشار إلى أنه من المتوقع، أن تشكل بودن، خلال الأيام المقبلة، فريقاً حكومياً خالياً من الأحزاب السياسية التي يرفض الرئيس التعامل معها، ويحافظ فيه بعض الوزراء الحاليين المعيّنين من قبل سعيّد على مقاعدهم، على غرار وزراء الخارجية عثمان الجرندي والداخلية رضا غرسلاوي والصحة علي مرابط ووزيرة الاقتصاد والمالية سهام البوغديري.

ودعا الرئيس القضاء إلى تحمل مسؤولياته ومحاسبة المتورطين في قضايا فساد وكل من ثبت قيامه بتجاوزات وتلقيه أموال مجهولة المصدر من الداخل والخارج لتمويل الانتخابات التشريعية والرئاسية الماضية، خاصة فيما يتعلق بتمويل الأحزاب من الخارج.

كما أكد أن كل هذه التجاوزات تمت متابعتها وتضمينها بدقة وبطريقة مفصلة في تقرير محكمة المحاسبات.

وخلال استقباله رئيس محكمة المحاسبات نجيب القطاري، الذي قدم له تقريراً حول الرقابة على التصرف الإداري والمالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تابع سعيّد "التجاوزات التي حصلت في الانتخابات، من كل الأنواع".

كذلك تحدّث عن وجود أحزاب تتلقى الأموال من الخارج إلى حد اليوم وتتحالف مع جهات أجنبية للعمل ضد تونس وضد الدولة، من أجل مصالحها الخاصة، مشدداً على أن كل هذه الأموال يجب أن تعود إلى التونسيين.

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