"بسبب مليون جنيه" .. كواليس فشل انتقال طارق حامد إلى الأهلي

كشف عدلي القيعي مستشار التعاقدات السابق بالأهلي كواليس فشل إنتقال طارق حامد من سموحة إلى القلعة الحمراء في ذلك التوقيت.

وقال القيعي عبر قناة "الأهلي" : "كان هناك تواصل مع فرج عامر بشأن طارق حامد حتى اللحظات الأخيرة، وأبلغني أن الزمالك عرض 7 مليون جنيه وأريد أن أعلم رأي الأهلي".

وأضاف: "وقال فرج عامر إذا حدث تساوي بين عرضين النادي الأهلي والزمالك وسنأخذ رأي اللاعب، ووقتها قال فرج لو دفعتم 7 مليون جنيه طارق حامد سينضم للأهلي".

وأكمل: "تواصلت مع محمود طاهر رئيس النادي وقتها، وأبلغته أن فرج عامر قال لو الأهلي دفع 7 مليون جنيه سنوافق على بيع طارق حامد وطاهر ووافق على طلبات سموحة".

وأوضح: "بعد ذلك اتصلت بفرج عامر وأبلغته أن الأهلي موافق على 7 مليون جنيه، وأبلغني أن الزمالك رفع عرضه إلى 8 مليون جنيه، أقسم لي أن الأهلي لو دفع هذا المبلغ سننهي كل شىء مع الأهلي".

وأضاف: "أنا شخصيًا كنت متابع طارق حامد في ذلك التوقيت، وكنت أرى أنه سيفيد الأهلي جدًا".

وأختتم: "وتحدثت مع محمود طاهر مرة أخرى، وأبدى تخوفه من نفس الشىء الذي كنت أتخوف منه، قال لي أنت قلت لي 7 مليون وبعد نصف ساعة تقول لي سموحة طالب 8 مليون جنيه وبعد ذلك ستقول 9 مليون جنيه، هو العرض النهائي 7 مليون جنيه".