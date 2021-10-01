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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلال مواجهة عناصر إجرامية.. إصابة أمين شرطة بأسوان بطلق ناري

حملة أمنية- أرشيفية
حملة أمنية- أرشيفية

تعرض أمين شرطة تابع لقوة مباحث مركز شرطة نصر النوبة بأسوان مساء الخميس للإصابة بطلق نارى أثناء تبادل إطلاق النار مع عناصر إجرامية بدائرة المركز، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية . 

وكان قد تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطاراً من مأمور مركز شرطة نصر النوبة، يفيد بأنه أثناء عمل كمين متحرك بدائرة المركز قام مجموعة من العناصر الإجرامية يستقلون سيارة ربع نقل بإطلاق أعيرة نارية على كمين الشرطة فى محاولة للهرب. 

وأسفرت العملية عن إصابة أمين شرطة عادل.س.إ 44 سنة، بطلق نارى فى القدم اليسرى، وقد تم نقله إلى مستشفى نصر النوبة المركزى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وجارى ملاحقة المتهمين مرتكبى الواقعة، وتحرر المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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وكانت قد قررت نيابة دراو بأسوان اليوم حبس سيدتين 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى واقعة العثور على جثة فتاة داخل منزل بمنطقة نجع العرب، وسط ظروف غامضة.

وتعود تفاصيل الواقعة بأنها بدأت بوصول إخطار للواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، يفيد بالعثور على جثة فتاة داخل منزل صديقتها، وتم إخطار مأمور مركز شرطة دراو، وتم نقل الجثة إلى المشرحة بسيارة إسعاف.

وكشفت التحريات الأولية، أن الفتاة تدعى "ا.ص" كانت متواجدة برفقة اثنين من صديقاتها بمنطقة عزبة العرب، وكن يتعاطون المخدرات، وفى الصباح تبين العثور على الفتاة جثة هامدة، وبها آثار تعذيب، وتم ضبط إثنتين من صديقات المجنى عليها، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وبالعرض على النيابة، عاينت مكان الواقعة بمنطقة نجع العرب بدراو، وقررت انتداب الطب الشرعى لمعرفة أسباب الوفاة، بعد العثور على آثار تعذيب فى جسدها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

واصلت كنيسة الأقباط الأرثوذكس إستقبال الوفود المختلفة لتقديم واجب العزاء في المتنيح الأنبا هدرا مطران أسوان والذي وافته المنية الأثنين الماضى. 

وقد قام وفد من جامعة أسوان برئاسة الدكتور أيمن عثمان القائم بأعمال رئيس الجامعة بتقديم خالص العزاء ، مقدمين خالص تعازيهم لأسرة الأنبا هدرا ولقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وأيضاً لشعب الكنيسة الأرثوذكسية في هذا المصاب الأليم . 

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