بسبب واقعة طوكيو.. إيقاف عبدالرحمن مجدي 3 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه

أكد الإعلامي أحمد شوبير قرار ‏إيقاف عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي والمنتخب الأولمبي.



وكتب “شوبير” على صفحته الرسمية على “فيس بوك”: “‏إيقاف عبد الرحمن مجدي ابتداء من 1 أغسطس لمدة ثلاثة أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عما بدر منه في أولمبياد طوكيو 2020”.

و‏تلقى اتحاد الكرة خطابا من الفيفا يفيد بإيقاف عبد الرحمن مجدي لمدة 3 شهور ابتداء من 1 أغسطس وغرامة 100 ألف جنيه، عما بدر منه في أولمبياد طوكيو 2020.

ويحاول مجلس ادارة النادي الاسماعيلي اثبات براءة اللاعب من اجل ان يشارك ويركز مع الفريق في الموسم الكروي الجديد.