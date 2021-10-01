مواعيد مباريات اليوم الجمعة 1-10-2021 .. والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة 1-10-2021، العديد من المباريات الهام في مختلف ملاعب العالم، أهمها عودة مبارايات الدوري الكبري.

مواعيد مباريات الدورى السعودى

الشباب X الفيحاء – الساعة الخامسة والنصف مساء على قناة الرياضية السعودية 1

الفيصلي X الباطن – الساعة الخامسة والنصف مساء على قناة الرياضية السعودية 2

الاتحاد X الأهلي – الساعة السابعة والثلث على قناة الرياضية السعودية

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

كالياري X فينيزيا – الساعة التاسعة إلا ربع مساء

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

أتلتيك بيلباو X ديبورتيفو ألافيس – الساعة التاسعة مساء