هل يتولى جروس تدريب الأهلي؟.. وكيل أعماله يوضح (خاص)

نفى محمد حبشي وكيل أعمال كرتسيان جروس، وجود أي مفاوضات من جانب النادي الأهلي مع السويسري، لتولى تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة خلفا للجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى.

وأكد حبشي عبر “صدى البلد” أن كل ما يتردد حول ذلك الموضوع غير صحيح.

وفي سياقا آخر، يسعى مسئولو اللجنة المكلفة بإدارة شئون الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب لإيجاد حلول عملية وسريعة لإنهاء أزمة إيقاف قيد الصفقات الجديدة بسبب الحكم الصادر لصالح إحدى الأكاديميات الكاميرونية التي وقع لها لاعب الفريق الأبيض الشاب حسام أشرف .

كما تخطط اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادى الزمالك لحل سريع لأزمة مستحقات السويسري سيباستيان جروس المدير الفني السابق للفريق الأبيض والبالغة 700 ألف يورو بعدما حصل على حكم من قبل الكاس بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية وحجز تذاكر السفر له في عهد المجلس المنتخب الموقوف بقرار من الجهة الإدارية .

الزمالك يتواصل مع جروس لإنهاء أزمة مستحقاته المتأخرة

وأجرى مسئولو الزمالك عن طريق نصر عزام المحامي الدولي بالفيفا اتصالا بمحامي جروس من أجل التفاوض على جدولة مستحقاته المالية لإنهاء أزمة تهديد الاتحاد الدولي لكرة القدم القلعة البيضاء بضرورة السداد قبل 30 يوما .