عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هل يتولى جروس تدريب الأهلي؟.. وكيل أعماله يوضح (خاص)

صدى البلد

نفى محمد حبشي وكيل أعمال كرتسيان جروس، وجود أي مفاوضات من جانب النادي الأهلي مع السويسري، لتولى تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة خلفا للجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى.

وأكد حبشي عبر “صدى البلد” أن كل ما يتردد حول ذلك الموضوع غير صحيح.

وفي سياقا آخر، يسعى مسئولو اللجنة المكلفة بإدارة شئون الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب لإيجاد حلول عملية وسريعة لإنهاء أزمة إيقاف قيد الصفقات الجديدة بسبب الحكم الصادر لصالح إحدى الأكاديميات الكاميرونية التي وقع لها لاعب الفريق الأبيض الشاب حسام أشرف .

كما تخطط اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادى الزمالك لحل سريع لأزمة مستحقات السويسري سيباستيان جروس المدير الفني السابق للفريق الأبيض والبالغة 700 ألف يورو بعدما حصل على حكم من قبل الكاس بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية وحجز تذاكر السفر له في عهد المجلس المنتخب الموقوف بقرار من الجهة الإدارية .

الزمالك يتواصل مع جروس لإنهاء أزمة مستحقاته المتأخرة 

وأجرى مسئولو الزمالك عن طريق نصر عزام المحامي الدولي بالفيفا اتصالا بمحامي جروس من أجل التفاوض على جدولة مستحقاته المالية لإنهاء أزمة تهديد الاتحاد الدولي لكرة القدم القلعة البيضاء بضرورة السداد قبل 30 يوما .

ترشيحاتنا

حدث ليلا.. فيديو لـ إحباط الداخلية مخططا لإعادة إحياء نشاط الإخوان.. الولايات المتحدة تفرض عقوبات شديدة على إثيوبيا.. ونتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نشرة المنوعات.. انفجار بركاني خطير.. وتمساح يلتهم ذراع مرشد سياحي.. لحظة قفز راكبة من الطائرة.. وكوافيرة تعاقب زبونة بقص رموشها

مواعيد حضور وانصراف طلاب المدارس المصرية اليابانية في العام الدراسي الجديد

بنسبة تخفيض 98%.. المترو يبدأ استخراج اشتراكات الطلاب غدا من كافة المحطات

دعاء يوم الجمعة مفاتيح الجنان .. داوم عليه

صور تجسسية تكشف عن مازيراتي جران توريزمو 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة أحمد سعد توجه رسالة نارية لـ سمية الخشاب وريم البارودي

مدرب برتغالي كبير يقترب من خلافة موسيماني في الأهلي.. تفاصيل

التطبيق الجمعة.. قرار جديد من البترول بشأن فاتورة غاز المنازل لشهر أكتوبر

بعد سفره .. حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي

مبروك عطية: يحرم الاستماع للقرآن الكريم في هاتين الحالتين.. فيديو

الحكومة تزف بشرى سارة لـ الطلاب قبل بداية العام الدراسي.. فيديو

غزل المحلة يهنئ نادي شيريف بعد الفوز علي ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

بن شرقي يضع شروطا غريبة للتجديد لنادي الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في قفزة مرعبة.. شاهد تمساح يلتهم ذراع مرشد سياحي |صور

شاهد.. لحظة قفز راكبة من الطائرة والسلطات تعتقلها |فيديو

بعدما رفضت الدفع.. شاهد كوافيرة تعاقب زبونة بقص رموشها |صور

حكاية السهرة.. كيف بدأت قصة أغنية قل للمليحة في الخمار الأسود؟

فيديو

انطلاق أضخم معرض كتاب في تاريخ المملكة العربية السعودية |فيديو

على خطى فرجاني ساسي.. أشرف بن شرقي يضع شروطا غريبة للتجديد للزمالك

ظهروا مع بعض كتير.. تيام قمر يكشف علاقته بـ ليلى أحمد زاهر

فيديوجراف.. الزغاريد تحولت لعويل وصراخ.. قصة شاب توفى في ليلة الحنة

المزيد

ساحة رأي

عايدة محمود تكتب: للعشق ألف رواية

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «4»

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مصر في عهد «السيسي»

رجب الشرنوبي يكتب: بحر البقر.. آلام الماضي وآمال المستقبل

د. علاء الشال يكتب: لقاح كورونا وواجب الوقت

أحمد شيخو يكتب: الأزمة في تركيا الدولة والسلطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

اﻟﻤﺰﻳﺪ