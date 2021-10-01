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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصر تحبط مخططا لتمويل جماعة الإخوان والولايات المتحدة تهدد إثيوبيا بفرض عقوبات.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صدى البلد

السعودية ترفع الطاقة الاستيعابية بالحرم المكي لـ100 ألف معتمر يومياً
العاهل البحريني: السلام خيارنا الإستراتيجي ورؤيتنا ونهجنا يقومان على تعزيز التفاهم والحوار
المغرب يستضيف مشاورات ليبية حول قانون الانتخابات
الرئيس التونسي: سنتصدى لأي "ابتزاز أو مساومة" بشأن اختيارات التشكيلة الحكومية

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الاخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وذكرت صحيفة "الوطن" أن وزارة الداخلية المصرية أعلنت أنها أحبطت مخططاً يهدف إلى تمويل جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، قائلة إن لها صلة بالمؤسس والرئيس السابق لشركة جهينة لمنتجات الألبان والعصائر صفوان ثابت المسجون حالياً.

وأشارت إلى أن  المخطط استهدف استخدام شركات ثابت "في عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم واستثمار عوائدها لصالح أنشطة إرهابية"، مضيفة أنه تم العثور على 8.4 مليون دولار وذخيرة في شقة سكنية بمحافظة الجيزة.

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الجريدة" إن وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت رفع الطاقة الاستيعابية بالحرم المكي الشريف إلى 100 ألف معتمر و60 ألف مصلٍ يومياً، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية.

ونقلت "الراي" عن العاهل البحريني حمد بن عيسى قوله لدى استقباله وزير الخارجية يائير لابيد، إن "السلام خيار إستراتيجي للمملكة، وأن رؤيتها ونهجها يقومان على تعزيز قيم التفاهم والحوار والتعاون والتعايش السلمي والتسامح والتقارب بين الشعوب".

ورحب العاهل البحريني بلابيد، الذي يعد أول مسؤول إسرائيلي يزور المنامة، بعد تطبيع العلاقات بين البلدين في أكتوبر 2020، "واستعرض معه مسار العلاقات الثنائية والخطوات التي تسهم في تعزيز مجالات التعاون بين البلدين، وذلك في ضوء توقيع إعلان تأييد السلام واتفاق مبادئ إبراهيم"، معرباً عن ترحيبه بافتتاح سفارة إسرائيل في المملكة.

وقالت "الوطن" إن وفدين ليبيين يمثّل الأول مجلس النواب والثاني المجلس الأعلى للدولة يعقدان،مشاورات في المغرب تتمحور حول قانون الانتخابات الذي يثير خلافات حادّة بين الطرفين قبل ثلاثة أشهر من انتخابات رئاسية وتشريعية يؤمل أن تخرج البلاد من أزمتها السياسية.

ونقلت "القبس" عن الرئيس التونسي قيس سعيد قوله خلال لقائه المكلفة بتشكيل الحكومة نجلاء بودن، إنه سيتصدى لأي ”ابتزاز أو مساومة“ في اختيار التشكيلة الوزارية الجديدة.

دوليًا، قالت "الوطن" إن إثيوبيا طردت لأجانب الذين تبين أنهم يتدخلون في شؤونها الداخلية، على حد زعمها، فيما أعلنت الولايات المتحدة أنها "لن تتردد في اللجوء للعقوبات ضد من يعرقلون جهود الإغاثة في البلاد".

وأفادت "الراي" بأن زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس النواب الأمريكي أعلن أن التصويت الذي كان مقرّراً أن يتمّ مساء أمس الخميس لإقرار خطة الرئيس جو بايدن الاستثمارية الضخمة لتطوير البنية التحتية في البلاد أرجئ بسبب استمرار الخلاف بين الجناحين اليساري والمعتدل في الحزب الديموقراطي على هذه الخطة.

 

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