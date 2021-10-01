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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا.. فيديو لـ إحباط الداخلية مخططا لإعادة إحياء نشاط الإخوان.. الولايات المتحدة تفرض عقوبات شديدة على إثيوبيا.. ونتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

احباط الداخلية مخططا
احباط الداخلية مخططا لإعادة احياء نشاط الإخوان

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرض أبرزها فى التقرير التالى:

البيت الأبيض: الولايات المتحدة ستفرض عقوبات شديدة على إثيوبيا

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات شديدة علي إثيوبيا، بسبب عدم إحداث تغييرات واضحة وملموسة في سياسات الحكومة الإثيوبية.

8 ملايين و400 ألف دولار..مقطع فيديو لـ احباط الداخلية مخططا لإعادة احياء نشاط الإخوان

تمكن قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، من إجهاض مخطط يستهدف إعادة إحياء نشاط تنظيم الإخوان الإرهابي من خلال العمل علي إيجاد مصادر تمويل لأنشطته الإرهابية، حسبما أفادت قناة “إكسترا نيوز ”في نبأ عاجل .

إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة .. عبر هذا الرابط
يترقب الطلاب نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ، والتي من المقرر أن تظهر بعد مرور 72 ساعة من انتهاء التسجيل بهذه المرحلة ، بحيث يمكن للطلاب الدخول عبر موقع التنسيق والحصول على النتيجة .

حريق هائل في البراجيل بـ الجيزة و 8 سيارات إطفاء تحاول السيطرة عليه.. صور

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة، بـ ٨ سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على حريق نشب داخل منطقة زرايب البراجيل بمركز أوسيم.

تنسيق المرحلة الثالثة الولايات المتحدة حريق هائل الحكومة الإثيوبية نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 الولايات المتحدة ستفرض عقوبات شديدة علي إثيوبيا

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حدث ليلا.. فيديو لـ إحباط الداخلية مخططا لإعادة إحياء نشاط الإخوان.. الولايات المتحدة تفرض عقوبات شديدة على إثيوبيا.. ونتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

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