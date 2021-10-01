الذهب يسجل انخفاضا جديدا.. تعرف على الأسعار

استعرض برنامج "صباح البلد" عبر فضائية "صدى البلد"، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم الجمعة 1-10-2021 فى مصر.

أسعار الذهب بمصر:

سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 651 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 759 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 867 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب يسجل 6072 جنيها.

وفي نفس السياق، ينشر موقع “صدى البلد” سعر الذهب في محلات الصاغة بدون مصنعية، وجاءت على النحو الآتي:

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 من 869 إلى 871

عيار 22 من 796 إلى 798

عيار 21 من 760 إلى 762

عيار 18 من 651 إلى 653

عيار 14 من 507 إلى 508

عيار 12 من 434 إلى 435

الاونصة من 27,013 إلى 27,084

الجنيه الذهب من 6,080 إلى 6,096

الكيلو من 868,571 إلى 870,857

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن ومخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.



