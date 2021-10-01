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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الذهب يسجل انخفاضا جديدا.. تعرف على الأسعار

صدى البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" عبر فضائية "صدى البلد"، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم الجمعة 1-10-2021 فى مصر.

 

أسعار الذهب بمصر:

سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 651 جنيها للجرام.

 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 759 جنيها.

 

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 867 جنيها للجرام.

 

سعر الجنيه الذهب يسجل 6072 جنيها.

وفي نفس السياق، ينشر موقع “صدى البلد” سعر الذهب في محلات الصاغة بدون مصنعية، وجاءت على النحو الآتي:

 

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24  من 869 إلى 871
عيار 22  من 796 إلى 798
عيار 21 من  760 إلى 762
عيار 18 من 651 إلى 653
عيار 14  من 507 إلى 508
عيار 12 من  434 إلى 435
الاونصة من 27,013 إلى 27,084
الجنيه الذهب من 6,080 إلى 6,096
الكيلو من 868,571 إلى 870,857

سعر الذهب في مصر بالمصنعية
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب،  باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن ومخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.

 

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