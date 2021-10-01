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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

آخر أيام المواعيد الصيفية لغلق المحلات والمقاهي.. يتصدر نشرة صباح البلد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

عرض برنامج "صباح البلد"، على  فضائية “صدى البلد”، تقديم لميس سلامة ونهاد سمير، مجموعة من التقارير والأخبار المتنوعة من الصحف والمواقع المحلية والعالمية، اليوم الجمعة:
 

وزيرة التضامن تلتقي أسر الشهداء خلال زيارتها لشمال سيناء.

اليوم.. آخر أيام المواعيد الصيفية لغلق المحلات والمقاهي.

وصول الشحنة الأولى من لقاح فايزر المضاد لـ كورونا إلى القاهرة.

الداخلية تجهض مخططا لإعادة إحياء نشاط تنظيم الإخوان الإرهابي.

تمثال ممشى أهل مصر يجذب أنظار ملايين المواطنين.

مشروع ترميم الصعيد اليهودي بالإسكندرية.

وزارة الثقافة تفتح باب الترشح لجوائز الدولة.

حكم بالسجن علم على الرئيس السابق ساركوزي.

 

صباح البلد وزيرة التضامن المواعيد الصيفية لقاح فايزر تنظيم الإخوان الإرهابي وزارة الثقافة اخبار التوك شو

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