آخر أيام المواعيد الصيفية لغلق المحلات والمقاهي.. يتصدر نشرة صباح البلد

عرض برنامج "صباح البلد"، على فضائية “صدى البلد”، تقديم لميس سلامة ونهاد سمير، مجموعة من التقارير والأخبار المتنوعة من الصحف والمواقع المحلية والعالمية، اليوم الجمعة:



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اليوم.. آخر أيام المواعيد الصيفية لغلق المحلات والمقاهي.

وصول الشحنة الأولى من لقاح فايزر المضاد لـ كورونا إلى القاهرة.

الداخلية تجهض مخططا لإعادة إحياء نشاط تنظيم الإخوان الإرهابي.

تمثال ممشى أهل مصر يجذب أنظار ملايين المواطنين.

مشروع ترميم الصعيد اليهودي بالإسكندرية.

وزارة الثقافة تفتح باب الترشح لجوائز الدولة.

حكم بالسجن علم على الرئيس السابق ساركوزي.



