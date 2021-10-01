زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب ميناء غناوة بإيران

ضرب زلزال متوسط بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر ميناء غناوة في محافظة بوشهر جنوبي إيران فجر اليوم الجمعة.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابعة للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران بأن زلزالا بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر ضرب ميناء غناوة بمحافظة بوشهر في الساعة 4:45 من فجر اليوم الجمعة.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع في عمق 10 كم من سطح الأرض وكان مركزه عند التقاء خطي العرض الشمالي 29.75 والطول الشرقي 50.49 درجة.

وذكر تقرير مركز رصد الزلزال أن هزتين ارتدادتين بقوة 4.5 و2.6 درجة وقعتا صباح اليوم.

ويقع ميناء غناوة على مسافة 100 كلم شمال مدينة بوشهر مركز المحافظة.

