أمريكا وماليزيا يبحثان الجهود المبذولة لمعالجة الأزمة المتفاقمة في ميانمار

حث وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن هاتفيا مع نظيره الماليزي سيف الدين عبدالله، الجهود المبذولة لمعالجة الأزمة المتفاقمة في ميانمار.



وذكرت الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، أن الوزيران ناقشا كذلك الشراكة الوثيقة بين الولايات المتحدة وماليزيا.



ووفقا للبيان، أكد الجانبان أهمية دعم النظام الدولي القائم على القواعد وتحقيق السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.