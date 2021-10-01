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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رقم صادم... هذا عدد الأسلحة الأمريكية المتروكة في أفغانستان

رقم صادم... هذا عدد
رقم صادم... هذا عدد الأسلحة الأمريكية المتروكة في أفغانستان

أعرب مسؤول روسي عن قلق بلاده على مصير الأسلحة التي تركتها القوات الأمريكية في أفغانستان.

وتركت القوات الأمريكية المنسحبة من أفغانستان ما قيمته 85 مليار دولار، وهو رقم مروع حسب رئيس الهيئة الروسية للتعاون العسكري التقني.

وكشف دميتري شوجايف، رئيس الهيئة الروسية للتعاون العسكري التقني، لتلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا" أن القوات الأمريكية تركت 22 ألف سيارة مدرعة و358 ألف بندقية آلية و176 قطعة مدفعية و8 آلاف سيارة شحن وعددا كبيرا من طائرات النقل وأكثر من مائة مروحية في أفغانستان، مشيرا إلى أن مَن يحصل على ما خلفه الانسحاب الأمريكي من أفغانستان سيصبح مدججا بالأسلحة.

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ومن المحتمل أن تكون مروحيات روسية ضمن الأسلحة التي أصبحت مهجورة بعدما خرجت القوات الأمريكية من أفغانستان.

وأشار رئيس الهيئة الروسية للتعاون العسكري التقني إلى أن الأمريكيين تعاقدوا في عام 2011 على شراء 63 مروحية عسكرية روسية من طراز "مي-17في-5" لإرسالها إلى أفغانستان.

وأضاف المسؤول الروسي، في الإشارة إلى فرار الجيش الأمريكي من أفغانستان أن "من الصعب تخيل سيناريو أسوأ من ذلك".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في نهاية أغسطس 2021 إنهاء مهمة الولايات المتحدة في أفغانستان وإجلاء القوات الأمريكية. ثم وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن إجلاء القوات الأمريكية عن أفغانستان بـ"المهمة الناجحة جدا". 

الأسلحة الأمريكية أفغانستان طالبان دولار تعاون عسكري

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