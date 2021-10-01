أستراليا تستعد لاستئناف الرحلات الدولية في نوفمبر المقبل

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الجمعة أن البلاد تخطط لإعادة فتح أبوابها للمسافرين الدوليين في نوفمبر المقبل بمجرد تحقيق أهداف التطعيم بنسبة 80 %.



وبحسب خطة موريسون وفقا لما أوردته صحيفة (ذا إيدج) الاسترالية عبر موقعها الإلكتروني، فإن الولايات الأسترالية ستتمكن من إعادة فتح أبوابها للمسافرين الدوليين في نوفمبر المقبل على أن تحذو كافة الويالات حذو نيو ساوث ويلز في السماح بالسفر للركاب الذين تم تطعيمهم بالإضافة إلى إجراء اختبار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قبل الرحلة والحجر الصحي لمدة أسبوع واحد.



ورحب أصحاب المصلحة الذين يأملون في استئناف السفر في البلاد بما في ذلك مجموعات الأعمال والقطاع الجامعي واتحاد المطارات بتصريحات رئيس الوزراء الاسترالي.