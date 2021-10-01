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أخبار البلد

بمشاركة بريطانيا

استعدادا لمؤتمر التغيرات المناخية.. مصر تترأس ملتقى لتحالف عمل التكيف

صدى البلد

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الملتقى الخاص بتحالف عمل التكيف (AAC)  بعنوان "الرحلة الحالية والطريق إلى المستقبل : تأملات واستعراض التقدم المحرز منذ دعوة الأمين العام للأمم المتحدة للعمل على التكيف والمرونة فى 2019 " عبر الفيديو كونفرانس وذلك على هامش اجتماعات المشاورات التمهيدية قبل مؤتمر الأطراف السادس والعشرون للتغيرات المناخية المنعقد بمدينة ميلانو بايطاليا وبمشاركة وزيرة الطاقة الإنجليزية ووزيرة البنية التحتية الهولندية وخبراء العمل المناخي بالعالم.

وأشارت ياسمين فؤاد إلى أن الملتقى تنظمه مصر بصفتها رئيس تحالف عمل التكيف وبمشاركة المملكة المتحدة وبالتنسيق مع المعهد الدولي للموارد، معربة عن سعادتها بمشاركة قادة وخبراء التكيف مع المناخ على مستوى العالم داعية اياهم  لمشاركة تجربة بلادهم وما تم إحرازه من تقدم في هذا الصدد لتحفيز الجهود عالميا للتكيف فيما قبل مؤتمر الأطراف السادس والعشرون و السابع والعشرون للتغيرات المناخية COP26-27 وما بعدهما.

وأكدت وزيرة البيئة أن الملتقى  يهدف إلى مناقشة جهود التكيف فى قطاعات الصحة والمياه على المستوى العالمى والمحلي للبلدان وأساليب المجتمعات المحلية فى التكيف لرفع القدرات المؤسسية لدعم التكيف وخاصة مع ترابط قضايا المياه و الصحة والزراعة.

وأضافت د. ياسمين فؤاد انه من الضرورى العمل سويا للتصدى للتغيرات المناخية فليس لدينا وقت لنضيعه، مشددة على أهمية التضامن لتفعيل اتفاق باريس وزيادة العدالة وبناء الثقة فى حوارنا خلال مؤتمر الأطراف السادس والعشرون والسابع والعشرون لرفع الطموح فيما يتعلق بإجراءات التكيف ، مشيدة بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة بتخصيص نصف التمويل لقضايا التكيف لتعجيل العمل المناخي.

واستعرضت وزيرة البيئة التجربة المصرية والاجراءات الوطنية للتصدي لتغير المناخ، حيث قامت مصر بعد مؤتمر الأطراف الذى عقد بكاتوفيتسا برفع قدراتها المؤسسية ليصبح المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء بالقطاعات المعنية مما ساهم فى دمج بعد تغير المناخ فى الخطط التنموية بمختلف الوزرارت كما تقوم مصر حاليا بإعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ والخطة الوطنية للتكيف وغيرها من الاجراءات الوطنية التى تساهم بشكل فعال فى التصدي لآثار تغير المناخ.

وفى ختام كلمتها دعت المجتمع الدولي لبحث كيفية رفع الطموح ودعم الدول النامية عن طريق توفير وسائل التنفيذ وتيسير الوصول للتمويل.

وزيرة البيئة مصر تنظم تترأس ملتقى لتحالف عمل التكيف بمشاركة المملكة المتحدة

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