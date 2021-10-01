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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة البيئة: ضرورة تضافر جهود دول العالم لتجنب زيادة احترار الأرض

صدى البلد

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الجلسة النقاشية حول موضوع هدف اتفاق باريس والخاص بالحفاظ على عدم ارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض و إبقاء درجة الإحترار دون الـ ١.٥ درجة مئوية ، وذلك على هامش مشاركة مصر بالمشاورات التمهيدية قبل مؤتمر الأطراف ال 26 للإتفاقية الإطارية لتغير المناخ الذى تستضيفه الحكومة الايطالية بالتعاون مع الحكومة البريطانية بمدينة ميلانو خلال الفترة من 30 سبتمبر  الجارى حتى 2 أكتوبر القادم .

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة تضافر الجهود لتجنب زيادة إحترار الأرض وأهمية التمويل المقدم من الدول المتقدمة للإبقاء على ارتفاع متوسط درجة الحرارة إلى ما دون ١.٥ درجة مئوية وعلى ضرورة عمل الدول المتقدمة على سد الفجوة في تنفيذ إلتزامات فترة ما قبل ٢٠٢٠ فيما يخص خفض الانبعاثات وتقديم التمويل حتي لا يتم تحميل عبء سد هذه الفجوة على الدول النامية ما بعد عام ٢٠٢٠.

كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أن المؤتمر يعد فرصة جيدة لتبادل وجهات النظر بين الأطراف حول المسائل البيئية لتحديد الأولويات والإجراءات المشتركة التى يجب اتخاذها لمواجهة التحديات المناخية، كما ستساهم المشاورات فى الوقوف على ما تم تحقيقه من مكاسب خلال المباحثات الماضية للمساهمة فى التقدم نحو تحقيق الأهداف المشتركة.

وخلال الجلسة أيدت دولة الهند رؤية مصر فى مداخلتها كما سجلت رئيسة الجلسة ملاحظات الدول لرفع تقرير الاجتماعات إلى رئيس المؤتمر.

وزيرة البيئة جهود دول العالم زيادة إحترار الأرض باريس

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